Carlos Cortés y Rico García sobresalen entre los boricuas en las Mayores

El jardinero Carlos Cortés y el relevista Rico García figuran entre los boricuas más sobresalientes durante esta temporada de las Grandes Ligas.

Cortés, de los Athletics, viene de ser escogido el Jugador de la Semana de la Liga Americana.

El bateador zurdo sigue tronando el madero.

Batea para .391 con cuatro jonrones, 13 carreras remolcadas y OPS de 1.128 en 69 turnos. Tiene porcentaje en base de .462 y slugging de .667.

En abril, en 65 turnos, promedió .400.

Lleva 10 juegos seguidos pegando de hit.

García, por su lado, también está registrando una sólida temporada con los Orioles de Baltimore. Sus números, hasta el momento, son impresionantes.

El relevista derecho presenta una tacaña efectividad de 0.66 en 13.2 entradas. Acumula 15 ponches con WHIP de 0.37. Solo ha permitido una carrera y un hit en 15 apariciones. Tiene marca de 2-0 y seis ‘holds’ con un salvado.

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Otro boricua que viene moviendo bien el madero es el jardinero maunabeño Heliot Ramos, con los Giants de San Francisco.

Ramos batea para .282 con tres vuelacercas, 15 remolcadas y OPS de .749 en 11 turnos. También acumula 12 anotadas con porcentaje en base de .322. Tiene 37 ponches en 30 juegos. En el mes de abril bateó para .293.

En tanto, el relevista zurdo de los Red Sox de Boston, Jovani Morán, también ha lucido bien esta campaña.

Morán ha tenido bastante trabajo al completar 18.2 entradas en nueve apariciones. Presenta efectividad de 2.41 con 16 ponches y WHIP de 1.07.

Por su parte, el abridor Seth Lugo tiene marca de 1-1 con efectividad de 2.63 con los Royals de Kansas City. Ha completado 37.2 entradas en seis aperturas. Totaliza 31 ponches con WHIP de 1.17.