LeBron James lidera la paliza 98-78 y los Lakers eliminan a los Rockets

Houston - LeBron James anotó 28 puntos y los Lakers de Los Ángeles eliminaron a los Rockets con una victoria por 98-78 en el sexto partido de su serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste el viernes por la noche, al limitar a Houston a su cifra más baja de puntos de la temporada.

Los Lakers, cuartos preclasificados, avanzan para enfrentar al Thunder, el mejor equipo del Oeste, con el primer partido el martes en Oklahoma City.

El equipo de Los Ángeles avanzó a la segunda ronda por primera vez desde 2023, cuando perdió ante Denver en las finales del Oeste, pese a no contar con su máximo anotador, Luka Doncic, durante toda la serie.

Los Lakers utilizaron una racha de 27-3 en la primera mitad para tomar una ventaja de 18 puntos al descanso. Llegaron a estar arriba por 22 con unos tres minutos por jugar en el tercer cuarto, antes de que Houston encadenara una racha de 8-2 para recortar la diferencia a 71-55 al entrar al último periodo.

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Pero Los Ángeles abrió el cuarto con un parcial de 10-3, con cinco puntos de Rui Hachimura, para poner el marcador 81-58 con unos siete minutos restantes.

Hachimura sumó 21 tantos, con cinco triples.

Amen Thompson anotó 18 puntos y Alperen Sengun agregó 17 por Houston, que regresa a casa tras una derrota en primera ronda por segunda temporada consecutiva, después de caer ante los Warriors en siete partidos el año pasado.

Espectacular remontada de los Pistons

En Orlando, Cade Cunningham anotó 32 puntos y los Pistons de Detroit, primeros preclasificados, protagonizaron una remontada increíble la noche del viernes, al borrar una desventaja de 24 puntos y vencer al Orlando Magic 93-79 para forzar un séptimo partido en su serie de primera ronda de la Conferencia Este.

Detroit perdía por 22 al descanso y la ventaja de Orlando se estiró a 62-38 al inicio del tercer cuarto.

El Magic parecía totalmente listo para convertirse en el séptimo equipo con el octavo puesto en la siembra en eliminar al mejor en la ronda de cuartos de final de conferencia.

Y entonces todo salió mal para Orlando. Todo.

El Magic se convirtió en el primer equipo desde 1996-97 —cuando las jugadas comenzaron a registrarse digitalmente— en perder en casa después de liderar por al menos 24 unidades con la oportunidad de ganar una serie.

Esa cifra, y muchas otras, resultaron simplemente desconcertantes. El Magic falló 23 tiros consecutivos de campo, Detroit firmó una racha de 35-5 y, así de rápido, la historia del partido —y muy posiblemente la de la serie— cambió de manera drástica.

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Tobias Harris anotó 22 tantos por Detroit, que será local en el séptimo partido el domingo. Paolo Banchero y Desmond Bane anotaron 17 cada uno por Orlando, que ahora está 0-2 en oportunidades de cerrar la serie en esta eliminatoria.

El primer cuarto fue de ida y vuelta, con Detroit arriba 26-25 tras esos 12 minutos iniciales.

El segundo cuarto: Magic 35, Pistons 12.

Dramática victoria de los Raptors

En Toronto, RJ Barrett encestó un triple con 1.2 segundos restantes en la prórroga y los Raptors de Toronto llevaron su serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este a un séptimo partido al vencer 112-110 a los Cavaliers de Cleveland el viernes por la noche.

Evan Mobley tuvo la oportunidad de ganarlo para Cleveland, pero su triple rebotó en la parte delantera del aro.

Scottie Barnes sumó 25 unidades y 14 asistencias; Barrett y Ja’Kobe Walter anotaron 24 tantos cada uno, y Collin Murray-Boyles añadió 17, mientras Toronto resistió después de desperdiciar una ventaja de 11 puntos en el cuarto periodo.

El séptimo partido se jugará en Cleveland el domingo. El equipo local ha ganado los seis encuentros disputados hasta ahora en la serie.

“Por esto luchas tanto para conseguir la ventaja de localía. Sabíamos que esto no iba a ser fácil. Esto son los playoffs, de eso se trata. Tenemos que recuperarnos y prepararnos para el partido del domingo”, afirmó el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson.

La canasta decisiva de Barrett golpeó el aro trasero y rebotó alto por encima del tablero antes de caer, mientras la multitud agotada de 19.919 espectadores rugía.