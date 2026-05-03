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Los Sixers remontan para eliminar a los Celtics, tras estar abajo 3-1 en la serie

Filadelfia chocará ante los Knicks a partir del lunes en la segunda ronda de los playoffs en el Este

3 de mayo de 2026 - 11:38 PM

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Joel Embiid, aquí ante la defensa de Baylor Scheierman, logró 34 puntos con 12 rebotes en el séptimo juego. (Jim Davis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Boston - Joel Embiid y los 76ers de Filadelfia avanzaron a las semifinales de la Conferencia Este al vencer a los Celtics de Boston, sin Jayson Tatum, por 109-100 la noche del sábado, para completar la 14.ª remontada de la NBA tras estar abajo 3-1 en una serie.

Embiid terminó con 34 puntos, 12 rebotes y seis asistencias. Tyrese Maxey sumó 30 puntos, 11 rebotes y siete asistencias. V.J. Edgecombe aportó 23 puntos y Paul George anotó 13.

Filadelfia, séptimo preclasificado, visitará a Nueva York, tercero, la noche del lunes en el primer juego de la segunda ronda.

Jaylen Brown encabezó a Boston con 33 puntos y nueve rebotes. Derrick White registró 26 puntos, incluidos cinco triples. Neemias Queta concluyó con 17 puntos y 12 rebotes. Los Celtics tuvieron problemas desde la línea de 3 puntos por tercer partido consecutivo y terminaron con 13 de 49.

Los Celtics, segundos preclasificados, sufrieron su eliminación más temprana en los playoffs desde la temporada 2020-21. Boston cayó a 32-1 cuando tenía ventaja de 3-1 en una serie.

Los Celtics jugaron sin Tatum después de que lo descartaran aproximadamente 90 minutos antes del salto inicial por rigidez en la rodilla izquierda.

Filadelfia estuvo al frente durante todo el partido salvo 31 segundos, y convirtió una ventaja de cinco puntos al descanso en una diferencia de 18 en el tercer cuarto.

El entrenador Joe Mazzulla explicó que Tatum llegó el sábado a las instalaciones del equipo con molestias en la rodilla, y el cuerpo médico decidió que no jugara. Tatum salió brevemente del sexto juego en el tercer cuarto para recibir un tratamiento no especificado en la pantorrilla izquierda. Mazzulla restó importancia a la situación y señaló que, inicialmente, Tatum jugaría el séptimo.

Con Tatum fuera, Mazzulla hizo cambios drásticos en el quinteto titular y optó por iniciar con Baylor Scheierman, Luka Garza y Ron Harper Jr., junto a Brown y White.

Tags
Celtics de BostonNBA PlayoffsSixers de Filadelfia
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