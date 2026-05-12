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La Selección Nacional masculina de voleibol apuesta a un grupo de talla internacional

El combinado boricua tiene varios compromisos en los próximos meses, incluyendo el Preolímpico en septiembre en Canadá

12 de mayo de 2026 - 3:58 PM

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El sexteto puertorriqueño participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo durante este verano. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La Selección Nacional masculina de voleibol tiene múltiples compromisos este verano, incluido el Preolímpico rumbo a Los Ángeles 2028, además de varios espacios por definir en su sexteto titular.

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El conjunto, cuya cita principal será el Preolímpico en Canadá en septiembre, convocó a piezas clave como los esquinas Pelegrín Vargas, hijo, y Pedro Molina, así como al dúo de acomodador-líbero que destacó con los Cafeteros de Yauco, Kevin Rodríguez y Árnel Cabrera.

“Pedro y Pelegrín con Arnel y Kevin, y le sumas a Dennis (Del Valle) ... sin duda son el corazón del Equipo como tal”, dijo el dirigente nacional Jamille Torres a El Nuevo Día.

También fueron llamados jugadores de gran físico y potencia como Klistan Lawrence, Jair Santiago y Jamal Ellis, con el objetivo de aportar fuerza ofensiva y estatura en la red.

“Hace mucho tiempo que no tenemos un grupo grande, fuerte, con características internacionales”, describió Torres.

Torres explicó que, por un lado, está el atacante Lawrence, de 6′8″ de estatura, a quien se probará este verano en la posición de esquina.

Si encaja, la Selección sumaría profundidad en las puntas con los ya establecidos Vargas y Molina, además de la aportación de Lawrence.

“Con Pelegrín y Pedro tenemos mucha fuerza por ese lado. No hemos tenido la virtud de rotar en esa posición y (Klistan) nos daría profundidad en esa posición”, dijo Torres.

Lawrence estuvo activo en Turquía en la temporada 2025-26.

También figuran Santiago y Ellis, otros dos jugadores físicos que, de confirmarse Lawrence como esquina, quedarían disponibles para la posición de opuesto.

Santiago mide 6′8″, mientras que Ellis, de 6′6″, proviene del voleibol universitario de Estados Unidos y es egresado de la Academia Discípulos de Cristo.

Jair viene del tryout en la liga de Corea. Allá los que van son los caballos. No sé qué va a pasar (si lo firman), pero el mero hecho de ser invitado ya es un logro. Ahí no invitan a todo el mundo” dijo Torres.

Ellis fue el tercer mejor anotador del torneo Final Six 2025 de Norceca, seguido por Vargas y Molina. Ellis sí fue en ese evento el atacante más efectivo con 56.13%.

El balón estaría mayormente en manos de Rodríguez, quien atraviesa un gran momento tras ser uno de los héroes de la destacada temporada de los Cafeteros de Yauco en el Voleibol Superior 2026.

En la posición de centrales, la preselección cuenta con Jonathan Rodríguez, Ismael Alomar, Antonio Elías, Iván Fernández, Jessie Colón y Abraham Tamayo, líder en bloqueos en el Voleibol Superior 2026.

“Jessie tiene 42 años y lo convoqué considerado su experiencia y disciplina, y lo hace espectacular en nuestra liga. Convoqué a Tamayo que entiendo que nuestra liga debe tener un peso (en las convocatorias)”, dijo.

Torres anticipa contar con ese núcleo de jugadores a partir de la convocatoria para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, y continuar el proceso hacia el Campeonato NORCECA y el Preolímpico, ambos en Canadá en agosto.

Tags
Selección Nacional de Voleibol masculinoPreolímpicoPelegrín Vargas, Jr.
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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