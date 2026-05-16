José Luis Ortiz a la conquista de la segunda pata de la Triple Corona: en turno el Preakness Stakes

La segunda pata de la Triple Corona estadounidense, el Preakness Stakes, contará este sábado con una nutrida representación de jinetes puertorriqueños, encabezada por el estelar José Luis Ortiz, quien viene de ganar en el Kentucky Derby con el ejemplar Golden Tempo.

De paso, Golden Tempo no correrá este sábado.

La prueba comenzará a las 7:01 p.m.

De los 14 caballos inscritos para la carrera, cuatro serán conducidos por jinetes boricuas, quienes intentarán conquistar la prestigiosa prueba que este año se celebrará en la sede alterna del Laurel Park, en Maryland.

Además de José Luis, su hermano Irad, John Velázquez y Jaime Torres también representarán a la isla en la carrera.

De ganar el Preakness, José Luis se colocaría a un paso de lograr una hazaña sin precedentes para un jinete puertorriqueño: conquistar las tres carreras de la Triple Corona estadounidense en una misma temporada.

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José Luis montará a Chip Honcho, un candidato 7-1 en las apuestas, y con el que ya obtuvo una victoria anteriormente en una carrera maiden para ejemplares de dos años.

“Ese caballo está bien. Si corre como corrió anteriormente, vamos a tener oportunidades”, dijo José Luis a El Nuevo Día durante su visita a la isla esta semana.

Luego de romper su maiden con José Luis en los controles, Chip Honcho ha participado este año en tres carreras clásicas, teniendo como mejor resultado un segundo lugar. Ortiz no estuvo sobre el ejemplar en esas competencias.

Y representaría un logro histórico para José Luis si eventualmente consigue ganar las tres patas de la Triple Corona. La tercera será en junio, en ocasión del Belmont Stakes.

“Sería grande”, dijo José Luis en una entrevista con Bloodhorse.com sobre la posibilidad de hacer historia para un jockey boricua.

“Estar camino a una Triple Corona, aún con caballos distintos, sería increíble. Si lo puedo hacer de esa manera, sería grandioso”.

En 1976, el legendario puertorriqueño Ángel “Junior” Cordero Jr. estuvo cerca de completar la gesta.

A bordo del histórico importado boricua, Bold Forbes, Cordero ganó el Kentucky Derby y el Belmont, pero llegó tercero en el Preakness.

Aun así, José Luis ya puede presumir de haber ganado al menos una vez cada una de las tres pruebas de la Triple Corona. José Luis ganó el Preakness en 2022 con Early Voting y el Belmont en 2017 con Tapwrit.

Además de José Luis, otros cuatro jinetes puertorriqueños han ganado al menos una vez el Preakness. Cordero Jr. es quien más triunfos posee entre ellos con dos victorias. Los otros son los activos Jaime Torres (2024), John Velázquez (2023) y el retirado Eddie Belmonte.

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Jaime Torres, en su victoria en el Preakness a bordo de Seize The Grey. (Julio Cortez)

Torres volverá a montar a Incredibolt, el mismo ejemplar que condujo en el Kentucky Derby y que estuvo en contención en la recta final antes de concluir sexto. El potro aparece 6-1 en las apuestas y partirá desde el puesto 12.

Velázquez, por su parte, estará sobre Corona de Oro, un candidato 14-1. Será la primera vez que el boricua monte al ejemplar en sus cinco salidas.

Otro puertorriqueño en acción será Irad Ortiz Jr., quien conducirá a Talkin.

El caballo aparece como un desfavorecido 20-1 en las apuestas. Sin embargo, el Preakness luce como una carrera abierta ante la ausencia de varios de los principales tresañeros de la temporada. Incluso, Ocelli, que terminó tercero en el Derby, figura entre los principales candidatos pese a que todavía es un maiden.

Irad buscará su primera victoria en el Preakness.

“El Preakness es una carrera abierta. A la verdad que se ve así. Cualquier caballo puede ganar”, afirmó Irad a este diario.

“No sé mucho de mi caballo. Vamos a estudiar a carrera”.