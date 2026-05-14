Suspenden y sancionan al jinete boricua Cristian Torres por uso excesivo del fuete

El jinete boricua Cristian Torres recibió esta semana una multa de $5,000 y varios días de suspensión en el Hipódromo Churchill Downs por exceder el uso permitido del fuete en los clásicos Kentucky Oaks y Kentucky Derby, informaron el miércoles medios de Estados Unidos.

Torres fue uno de los siete jinetes boricuas que participaron el sábado en el Derby, carrera que ganó Golden Tempo con la monta del trujillano José Luis Ortiz, quien también se impuso en el Oaks.

De acuerdo con los informes, Torres utilizó el fuete en siete ocasiones durante el Derby y en ocho durante el Oaks. Las reglas en Estados Unidos limitan su uso a un máximo de seis golpes por carrera.

La sanción fue impuesta por la Horseracing Integrity and Safety Authority (HISA).

En el Derby, Torres montó a Robusta, ejemplar con el que finalizó en la posición número 14. Mientras, en el Oaks terminó décimo a bordo de Search Party.

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Según los reportes, el jinete boricua apelará tanto la multa como la suspensión.

Actualmente, Torres ocupa el noveno lugar entre los jinetes con mayores ganancias en la temporada 2026 de Estados Unidos.

El puertorriqueño acumula $5,285,743 en ganancias durante la temporada, producto de 344 montas. Además, ha ganado 52 carreras y ha terminado segundo y tercero en 66 y 44 ocasiones, respectivamente.