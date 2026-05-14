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Panam Sports confirma el calendario de los Juegos Panamericanos de Lima 2027

Las competencias comenzarán el 21 de julio con el béisbol y el 22 con el críquet, deporte que debutará en el programa panamericano

14 de mayo de 2026 - 6:10 PM

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Adriana Díaz ganó la primera medalla de oro de la delegación nacional en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Juegos Panamericanos de Lima 2027 ya tienen calendario oficial

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Panam Sports y el comité organizador anunciaron este jueves la programación de los 38 deportes y 58 disciplinas que formarán parte del principal evento multideportivo del continente, programado del 23 de julio al 8 de agosto de 2027 en Lima, Perú.

A exactamente 435 días de la inauguración de la justa continental, el calendario establece 16 días de competencia en los que participarán más de 6,900 atletas de 41 países.

Aunque las competencias comenzarán el 21 de julio con el béisbol y el 22 con el críquet —deporte que debutará en el programa panamericano—, la ceremonia de inauguración se celebrará oficialmente el 23 de julio en el Estadio Nacional de Lima.

La primera medalla de los Juegos se otorgará el 24 de julio en la prueba femenina de media maratón de marcha. Ese mismo día también se repartirán preseas en taekwondo, clavados, skateboarding y escalada.

La tenismesista Adriana Díaz logra la primera medalla dorada de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 La tenismesista boricua Adriana Díaz venció a la brasileña Bruna Takahashi en la modalidad individual La tenismesista Adriana Díaz logra la primera medalla dorada de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Santiago 2023
1 / 16 | FOTOS: Adriana Díaz, nuestra primera medallista dorada en Santiago. La tenismesista Adriana Díaz logra la primera medalla dorada de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 - Ramon "Tonito" Zayas

El atletismo, disciplina que más medallas entrega en los Juegos, se celebrará del 2 al 7 de agosto en el Estadio Atlético de la Videna. La natación, por su parte, se disputará del 26 al 30 de julio en el Centro Acuático de la Villa Deportiva Nacional.

El surf tendrá actividad del 1 al 7 de agosto, con las finales y entrega de medallas programadas para las últimas dos jornadas de competencia.

La jornada final de los Juegos, el 8 de agosto y previo a la ceremonia de clausura, contará con definiciones de medallas en natación artística, tiro con arco, bádminton, bowling, canotaje velocidad, ciclismo de ruta, esgrima, golf y karate.

Puerto Rico se alzó con 20 medallas en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 con tres oros, seis de plata y 11 de bronce.

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