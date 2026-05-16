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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El novato Elmer Rodríguez volverá a lanzar con los Yankees

La novena de Nueva York colocó al zurdo Max Fried en la lista de lesionados

16 de mayo de 2026 - 2:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elmer Rodríguez tendrá una segunda estadía con los Yankees, tras la lesión de Max Fried. (Frank Franklin II)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Yankees de Nueva York colocaron este sábado al zurdo Max Fried en la lista de lesionados y subieron nuevamente al abridor boricua Elmer Rodríguez desde Triple A.

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Será la segunda estadía del novato puertorriqueño con los Yankees, luego de hacer dos salidas hace varias semanas y ser bajado nuevamente a Triple A.

En dos aperturas, Rodríguez, de 22 años, completó 8.2 entradas y concedió 10 hits y cinco carreras con ocho boletos gratis. Registró efectividad de 5.19 y WHIP de 2.08. Sufrió un revés.

En Triple A, el trujillano presenta marca de 1-2 con ERA de 1.38 en 26 entradas.

Fried estará fuera de acción al menos dos semanas y quizá más tiempo debido a una contusión ósea en el codo izquierdo.

“Definitivamente me decepciona que voy a tener que perderme algo de tiempo, pero en general estoy contento de que no parece que vaya a ser nada serio”, comentó Fried el viernes, antes del inicio de la Serie del Subway contra los Mets de la misma ciudad en el Citi Field. ”No se requiere cirugía ni nada por el estilo.

“Así que nunca quieres ir a la lista de lesionados y perderte juegos, pero también entiendes que el panorama a largo plazo todavía se ve bien”.

El zurdo de 32 años se sometió a una resonancia magnética y una tomografía computarizada el jueves, un día después de que su apertura en Baltimore se acortó tras la tercera entrada. También fue examinado por el médico del equipo de los Yankees, Christopher Ahmad.

“Ahora mismo lo siento un poquito sólo al extender por completo. Pero es mínimo”, explicó Fried. ”Diría que es más intenso cuando estoy lanzando. Pero creo que con algo de descanso y pudiendo enfocarnos en la recuperación, somos optimistas”.

Los Yankees indicaron que se tomarán nuevas imágenes en unas semanas o cuando Fried no presente síntomas, para determinar cuándo puede reanudar los lanzamientos. Entonces se definirá una proyección más específica para su regreso al montículo.

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Grandes LigasYankees de Nueva York
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