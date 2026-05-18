El colombiano Gio Urshela pone fin a su carrera en Grandes Ligas

El veterano infielder colombiano Gio Urshela —conocido principalmente por su paso de tres temporadas con los Yankees de Nueva York— anunció el lunes su retiro del béisbol profesional tras 10 temporadas en las Grandes Ligas con ocho equipos distintos.

El pelotero, de 34 años, debutó en las Mayores con los Guardians de Cleveland en 2015 y tuvo su temporada de despegue con los Yankees en 2019, cuando bateó para .314 con 21 cuadrangulares y 74 carreras impulsadas, convirtiéndose en uno de los favoritos de la afición en el Bronx. También brilló durante la acortada campaña de 2020 por la pandemia, al registrar promedio de .298 con 30 remolcadas.

“Hoy es el día de cerrar este capítulo como jugador profesional, y este no es un momento para estar triste; es un momento para agradecerle a Dios por permitirme jugar este hermoso deporte que cambió mi vida”, expresó Urshela en un comunicado publicado en Instagram.

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La última experiencia de Urshela en las Grandes Ligas fue con los Athletics en 2025, temporada en la que bateó para .238 con 20 carreras impulsadas. Además, representó a Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol el pasado marzo.

A lo largo de su carrera, Urshela también vistió los uniformes de los Blue Jays, Twins, Angels, Tigers y Atlanta Braves. Cerró su trayectoria con promedio ofensivo de .270 y 73 jonrones.

Sin decisión Elmer Rodríguez

Por otro lado, el derecho boricua de los Yankees, Elmer Rodríguez, salió sin decisión el domingo ante los Mets de Nueva York en su primera apertura desde que regresó a las Grandes Ligas.

El prospecto boricua trabajó 4.1 entradas y abandonó el juego con el marcador empatado 1-1. Los Mets terminaron imponiéndose, 7-6, en 10 entradas.