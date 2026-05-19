Vaqueros defienden el rancho y estropean el regreso de Gian Clavell con Quebradillas

Bayamón - Los Vaqueros de Bayamón retomaron el lunes la acción del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con una sólida victoria en el Coliseo Rubén Rodríguez al imponerse sobre los Piratas de Quebradillas por 99-74 en el regreso del torneo tras el receso del Juego de Estrellas.

Con este resultado, Bayamón acumula récord de 14-9, mientras Quebradillas cayó a 4-16.

El partido marcó el regreso a la acción del escolta puertorriqueño Gian Clavell con Quebradillas. Clavell fue operado del hombro derecho luego de lesionarse durante una práctica con el AEK de Grecia a principios de año.

Asimismo, los Piratas debutaron a dos nuevos refuerzos: Anthony Cowan Jr., quien viene de jugar en Turquía, y el regreso del italiano Grant Basile, quien sustituyó a Thomas Robinson en la plantilla.

Bayamón marcó el ritmo del encuentro desde el inicio y se quedó con los primeros tres parciales del partido. Los Vaqueros dominaron el primer cuarto, 37-21, y luego mantuvieron el control antes de irse al descanso con ventaja de 57-43 sobre los Piratas.

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En el tercer periodo, la ofensiva local continuó imponiéndose y amplió la diferencia para entrar al último parcial arriba, 75-56. Bayamón nunca perdió el control del desafío y aseguró la victoria frente a su fanaticada en el Coliseo Rubén Rodríguez.