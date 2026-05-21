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Shai Gilgeous-Alexander responde y el Thunder empata la serie contra los Spurs

El tercer partido de la final de la Conferencia del Oeste de la NBA será el viernes en San Antonio

21 de mayo de 2026 - 11:56 PM

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Chet Holmgren, del Thunder de Oklahoma City, festeja con su compañero Shai Gilgeous-Alexander (2) tras una volcada en el segundo juego de la final de la Conferencia Oeste ante los Spurs de San Antonio, el miércoles 20 de mayo de 2026 (AP Foto/Tony Gutiérrez) (Tony Gutierrez)
Por Tim Reynolds

Oklahoma City - El Jugador Más Valioso de la NBA volvió a lucir como tal, y las finales de la Conferencia Oeste están igualadas.

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Shai Gilgeous-Alexander se recuperó de un discreto primer partido de la serie para anotar 30 puntos, Alex Caruso aportó 17 desde la banca y el Thunder de Oklahoma City venció el miércoles 122-113 a los Spurs de San Antonio en el segundo duelo.

Chet Holmgren anotó 13 puntos, mientras que los suplentes Jared McCain y Cason Wallace sumaron 12 cada uno por Oklahoma City. El Thunder terminó con una ventaja de 57-25 en anotación desde la banca, además de una diferencia de 27-10 en puntos tras pérdidas de balón.

Stephon Castle anotó 25 puntos por los Spurs, que recibieron una aportación de 22 puntos de Devin Vassell, así como una noche de 21 puntos, 17 rebotes, seis asistencias y cuatro bloqueos de Victor Wembanyama.

El tercer partido será el viernes en San Antonio.

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Thunder de Oklahoma CitySpurs de San AntonioNBAVictor Wembanyama
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