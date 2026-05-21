André Curbelo se lastima y los Atléticos caen en Ponce

Los Leones de Ponce consiguieron una importante victoria el miércoles al derrotar, 88-65, a los Atléticos de San Germán en el Auditorio Juan ‘Pachín’ Vicéns.

El resultado permitió a los melenudos empatar con los Indios de Mayagüez en la cuarta posición del Grupo B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los selváticos mejoraron su récord a 8-12, mientras que los Atléticos vieron caer su marca a 14-7. El Monstruo Anaranjado vio detenida una racha de cuatro victorias.

En el partido, el base titular André Curbelo se lastimó un tobillo durante los minutos finales del primer parcial. Jugó solo 16 minutos con nueve puntos, dos asistencias y dos rebotes.

La ofensiva ponceña fue comandada por Jalen Crutcher, quien finalizó con 26 puntos. Brady Manek aportó 18 tantos con nueve rebotes y Jezreel De Jesús añadió 17 unidades.

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Por San Germán, George Hamilton lideró la ofensiva naranja con 17 puntos.

Los Leones tomaron el control del encuentro desde el primer parcial cuando un triple de Jezreel De Jesús colocó el marcador 12-9 con 4:39 en el reloj. Ponce ganó el primer cuarto 20-13 y nunca perdió la ventaja.

Al descanso del medio tiempo, los rojinegros dominaban 43-35 y posteriormente ampliaron la diferencia al cierre del tercer periodo, 62-50.