Malas noticias: José Berríos es operado de Tommy John

La temporada de José Berríos terminó sin haber comenzado.

El lanzador puertorriqueño de los Blue Jays de Toronto fue sometido el miércoles a una operación Tommy John en su codo derecho, confirmó el dirigente John Schneider.

El bayamonés, quien cumple 32 años el 27 de mayo, perderá entre 12 a 18 meses de acción.

Toronto anunció el pasado viernes la operación de Berríos para este miércoles con el doctor Keith Meister en Texas. La cirugía iba reparará una fractura por estrés en el codo, además de evaluar un posible daño en los ligamentos durante el procedimiento.

Resultó que Berríos si sufrió deterioro en el ligamento.

“Ya tenemos una respuesta. Es una lástima para él y para nosotros. Sé que se esforzará al máximo en la rehabilitación. Pero el tiempo que le llevará es lo peor”, declaró Schneider a Shi Davidi, periodista que cubre a los Blue Jays.

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Berríos no lanzó en las Grandes Ligas esta temporada después de que se detectara por primera vez una inflamación en el codo durante una resonancia magnética de rutina, mientras intentaba unirse a Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol en los entrenamientos de primavera. Un examen posterior reveló la fractura por estrés.

Berríos intentó volver, realizando cuatro aperturas de rehabilitación en Triple-A Buffalo, pero la molestia persistente tras su salida del 3 de mayo motivó otra visita con Meister. Tuvo dificultades durante la asignación de rehabilitación, con una efectividad de 10.67 en 14.1 entradas.

La temporada pasada, Berríos terminó con marca de 9-5 y una efectividad de 4,17 en 31 apariciones con Toronto antes de ingresar en la lista de lesionados por primera vez en su carrera en septiembre por inflamación en el codo. Se perdió la postemporada mientras los Blue Jays cayeron ante los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial.

Berríos, dos veces Jugador Todo-Estrella y Guante de Oro, tiene marca de 108-82 y efectividad de 4.08 con 1,481 ponches en 10 años de carrera en MLB.