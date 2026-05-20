Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Malas noticias: José Berríos es operado de Tommy John

El lanzador puertorriqueño de los Blue Jays de Toronto ahora enfrenta una rehabilitación de 12 a 18 meses

20 de mayo de 2026 - 6:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por Servicios combinados

La temporada de José Berríos terminó sin haber comenzado.

RELACIONADAS

El lanzador puertorriqueño de los Blue Jays de Toronto fue sometido el miércoles a una operación Tommy John en su codo derecho, confirmó el dirigente John Schneider.

El bayamonés, quien cumple 32 años el 27 de mayo, perderá entre 12 a 18 meses de acción.

Toronto anunció el pasado viernes la operación de Berríos para este miércoles con el doctor Keith Meister en Texas. La cirugía iba reparará una fractura por estrés en el codo, además de evaluar un posible daño en los ligamentos durante el procedimiento.

Resultó que Berríos si sufrió deterioro en el ligamento.

“Ya tenemos una respuesta. Es una lástima para él y para nosotros. Sé que se esforzará al máximo en la rehabilitación. Pero el tiempo que le llevará es lo peor”, declaró Schneider a Shi Davidi, periodista que cubre a los Blue Jays.

Berríos no lanzó en las Grandes Ligas esta temporada después de que se detectara por primera vez una inflamación en el codo durante una resonancia magnética de rutina, mientras intentaba unirse a Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol en los entrenamientos de primavera. Un examen posterior reveló la fractura por estrés.

Berríos intentó volver, realizando cuatro aperturas de rehabilitación en Triple-A Buffalo, pero la molestia persistente tras su salida del 3 de mayo motivó otra visita con Meister. Tuvo dificultades durante la asignación de rehabilitación, con una efectividad de 10.67 en 14.1 entradas.

La temporada pasada, Berríos terminó con marca de 9-5 y una efectividad de 4,17 en 31 apariciones con Toronto antes de ingresar en la lista de lesionados por primera vez en su carrera en septiembre por inflamación en el codo. Se perdió la postemporada mientras los Blue Jays cayeron ante los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial.

Berríos, dos veces Jugador Todo-Estrella y Guante de Oro, tiene marca de 108-82 y efectividad de 4.08 con 1,481 ponches en 10 años de carrera en MLB.

Francisco Lindor encabeza el listado puertorriqueño con $32,000,000 para la temporada 2026.Le sigue Carlos Correa, quien devengará $31,500,000.Heliot Ramos está en un contrato pre-arbitraje de $780,000.
1 / 13 | En imágenes: los boricuas mejor pagados para la temporada 2026 de Grandes Ligas. Francisco Lindor encabeza el listado puertorriqueño con $32,000,000 para la temporada 2026. - Lynne Sladky
Tags
José BerríosBlue Jays de TorontoGrandes LigasMLB
ACERCA DEL AUTOR
Servicios combinados
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 20 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: