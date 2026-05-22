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Cangrejeros triunfan en el debut del dirigente David Rosario

Santurce vio mejoría en su juego al derrotar a los Capitanes de Arecibo, líderes de la Conferencia B

22 de mayo de 2026 - 10:37 PM

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David Rosario dirigió su primer juego en el BSN desde 2019, consiguiendo la victoria cangrejera. (Gabriel Saldaña)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Ian Clark anotó 11 de sus 16 puntos en el cuarto parcial y los Cangrejeros de Santurce triunfaron el jueves, 87-83, sobre los Capitanes de Arecibo en el debut del dirigente David Rosario.

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En el Coliseo Roberto Clemente, los crustáceos encadenaron victorias, primera bajo la dirección de Rosario, para mejorar a 8-12, empate con los Osos e Manatí en el quinto lugar de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Rosario sustituyó a Nelson Colón, técnico que salió de la escuadra el pasado 11 de mayo. El asistente técnico Luis “Mandy” Cancel estuvo a cargo por dos partidos antes del estreno del nuevo estratega.

Jordan Howard atinó seis triples y lideró con 19 unidades. Ángel Rodríguez, con problemas de faltas durante el juego, finalizó con 14 tantos, al igual que el centro Davon Jefferson.

El delantero D.J. Wilson debutó con nueve puntos y nueve rebotes.

Santurce tendrá ahora una gira de cinco partidos.

Por los Capitanes, líderes de la Conferencia B con marca de 13-5, Justin Reyes fue el mejor con 26 puntos saliendo del banco.

Jack McVeigh tuvo 16 y Timothy Soares 13. El alero Ramses Meléndez retornó de lesión para encestar 12 puntos en 24:26 minutos.

Santurce ganó la primera mitad 42-38 con 13 puntos de Howard y Jefferson, respectivamente.

Después de permitir 28 puntos en el tercer periodo, la defensa local dejó en 17 a los visitantes en el cuarto parcial.

Cesta de Clark, en su segundo juego de vuelta en Santurce, con 6:47 minutos del último periodo dio ventaja, 73-73, a los metropolitanos, quienes preservaron la delantera hasta el silbato final.

En Bayamón, los Vaqueros (15-9) salieron airosos, 80-79, contra los Gigantes de Carolina-Canóvanas con 18 puntos de Javier Mojica (11-9).

Tags
Cangrejeros de Santurce Capitanes de AreciboBSNDavid Rosario
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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