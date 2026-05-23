¿Qué provocó la muerte del piloto Kyle Busch a los 41 años?

CONCORD, Carolina del Norte - Kyle Busch murió después de que una neumonía grave progresara a sepsis, lo que derivó en complicaciones asociadas rápidas y abrumadoras, según un comunicado difundido por su familia.

Dakota Hunter, vicepresidente de Kyle Busch Companies, dijo en un comunicado de prensa que la familia recibió la evaluación médica el sábado.

Busch, dos veces campeón de NASCAR, murió a los 41 años el jueves, un día después de desmayarse en un simulador de Chevrolet.

La sepsis se considera una emergencia médica potencialmente mortal que ocurre cuando el cuerpo tiene una respuesta extrema e hiperactiva a una infección, lo que hace que el sistema inmunitario dañe sus propios tejidos y órganos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Por lo general, el sistema inmunitario libera sustancias químicas para combatir patógenos como bacterias, virus u hongos, pero con la sepsis la respuesta se acelera. Los resultados pueden causar inflamación generalizada, formar coágulos microscópicos de sangre y hacer que los vasos sanguíneos tengan fugas.

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Se creía que Busch tenía un resfriado sinusal mientras competía en Watkins Glen el 10 de mayo y avisó por radio a su equipo que necesitaba una “inyección” de un médico después de la carrera.

Busch, que se estaba preparando para competir el domingo en la Coca-Cola 600 en el Charlotte Motor Speedway, estaba probando en el simulador de carreras de Chevrolet en Concord el miércoles cuando dejó de responder y fue trasladado a un hospital en Charlotte, dijeron a The Associated Press varias personas familiarizadas con la situación.

“Tengo a un individuo que (tiene) dificultad para respirar, está muy caliente, cree que se va a desmayar y está produciendo un poco de sangre, tosiendo un poco de sangre”, dijo con calma una persona no identificada durante la llamada de emergencia realizada a última hora de esa tarde.

La persona que llamó dijo que Busch estaba tendido en el suelo del baño dentro del complejo y le dijo al operador que “está despierto”, según el audio proporcionado por la Oficina del Sheriff del Condado de Cabarrus. Luego el hombre dio indicaciones sobre adónde debían ir los servicios de emergencia y pidió que apagaran cualquier sirena al llegar.

Busch ganó 234 carreras en las tres principales series de NASCAR, más que cualquier piloto en la historia.