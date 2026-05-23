La dupla Torrey Craig-Brandon Knight se deja sentir con los Mets en el BSN

Gurabo - Torrey Craig y Brandon Knight se combinaron para 17 temporadas en la mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA.

Ambos ahora son compañeros de equipo en los Mets de Guaynabo, quienes atraviesan un buen momento en la campaña 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Craig y Knight suman 35.9 puntos, 9.9 rebotes y 9.7 asistencias por juego.

Craig promedia 18.4 puntos en siete partidos y Knight 17.5 en 11 en encuentros.

El quinteto metropolitano venció el martes convincentemente a los Santeros de Aguada 98-86, pero luego cayeron 109-92 ante los Criollos de Caguas.

Han ganado siete de los últimos 11 compromisos para ubicarse en la cuarta posición en la Conferencia A con 10-10 con dos juegos de ventaja sobre Manatí y Santurce.

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Craig, vigente campeón en la liga de Australia, ha sido la pieza clave del resurgir de los Mets.

Guaynabo tiene marca de 5-2 desde que el norteamericano se integró al equipo.

“Hay un dicho que dice: ‘No todo hombre puede hacer un equipo pero sí un solo hombre puede destruirlo’. Es algo así. Llegó y cambió lo que estaba pasando en el grupo”, dijo Jorge Rincón, dirigente de Guaynabo sobre el importado que sustituyó a Theo Pinson.

“Creo mucho en ´lead by example’. Trabaja duro. Fue un cambio bien positivo no tan solo en el juego, sino también en el ambiente", agregó.

De 35 años, Craig jugó ocho temporadas en la NBA. Quedó campeón en la National Basketball League (NBL) con los Kings de Sydney.

“A cada equipo que voy trato de llevar la mentalidad de ganar. Sé lo que se necesita para ganar. Lo he hecho en niveles altos. Trato de mantener eso e implementarlo a los equipos que voy”, declaró Carig.

Con el regreso Knight, Jugador Más Valioso del torneo 2023, los Mets se han visto mejores sobre el tabloncillo. Knight jugó nueve campañas en la NBA.

Ambos, combinados con la consistencia de los canasteros nativos Ysmael Romero y Jaysean Paige, tienen a los Mets encaminados hacia un regreso a la postemporada.

“Hemos visto a un Paige diferente a otros años y Romero es una máquina de guerra. Todo el mundo está bajo la misma dirección”, apuntó Rincón.

Guaynabo tiene una carta guardada en Hassan Whiteside, de quien obtuvieron sus derechos en un cambio con Santurce. El expívot de la NBA está activo en las semifinales de la liga de China.