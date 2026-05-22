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Bryan Torres recibe la llamada de los Cardinals para debutar en las Grandes Ligas

El jardinero, de 28 años, estaba luciendo con el madero en Triple A con la organización de San Luis

22 de mayo de 2026 - 2:07 PM

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Bryan Torres jugó con Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial de Béisbol. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El puertorriqueño Bryan Torres recibió la llamada de los Cardinals de San Luis para subir por primera vez a las Grandes Ligas.

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El equipo hizo el anuncio este viernes en las redes sociales.

El veloz jardinero, de 28 años, estaba tronando el madero en Triple A al acumular promedio de .336 con 24 anotadas y 10 robos de bases en 36 juegos.

También acumulaba 16 remolcadas, OPS de .931 y porcentaje en base de .454.

Este fin de semana, los Cardinals enfrentan a los Reds de Cincinnati. San Luis tiene marca de 28-21 y ocupa el tercer lugar en la División Central de la Liga Nacional.

Torres, originalmente, firmó como agente en 2015 con la organización de los Brewers de Milwaukee. Luego estuvo una temporada en 2021 con la organización de los Giants de San Francisco, antes de jugar en la Liga Independiente en 2022-23.

Regresó al béisbol organizado en 2024 con la organización de los Cardinals, jugando también con ellos en 2025 en Triple A. Para este año fue protegido en el roster de 40 jugadores y comenzó la campaña en Triple A.

Torres jugó con Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial de Béisbol. En la liga invernal pertenece a los Criollos de Caguas.

Tags
Boricuas en Grandes LigasMLBCardinals de San Luis
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