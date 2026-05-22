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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Knicks toman ventaja 2-0 ante los Cavaliers y se acercan a las Finales de la NBA

La final de la Conferencia Este se trasladará a Cleveland

22 de mayo de 2026 - 1:32 PM

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Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, sumó 19 puntos y 14 asistencias en la victoria ante los Cavaliers en el segundo juego de la serie. (Yuki Iwamura)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Josh Hart anotó 26 puntos, la mayor cifra de su carrera en playoffs, y los Knicks tienen medio camino recorrido para lo que sería su primera comparecencia en las Finales de la NBA desde 1999.

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Jalen Brunson sumó 19 puntos y 14 asistencias por Nueva York, que derrotó el jueves 109-93 a los Cavaliers de Cleveland.

Mikal Bridges también aportó 19 puntos y el dominicano Karl-Anthony Towns registró 18 unidades y 13 rebotes por los Knicks, que ganaron su noveno partido consecutivo.

Es la racha de victorias más larga de la NBA en la postemporada desde que los Celtics de Boston ganaron 10 compromisos seguidos en su camino al campeonato de 2024.

Hart acertó 5 de 11 triples y también repartió siete asistencias.

“Simplemente un partidazo de Josh”, dijo el entrenador de los Knicks, Mike Brown.

Dos noches después de remontar una desventaja de 22 puntos en el cuarto periodo, los Knicks se aseguraron de tener el control en el tramo final con una racha de 18-0 en el tercer cuarto que les dio una ventaja de 71-53.

Los aficionados corearon “¡Knicks en cuatro! ” durante el último minuto, mucho después de que los titulares ya se habían sentado en el banquillo.

“En nuestra mente es 0-0. Tenemos que ganar el próximo partido. Es el partido más importante del año y así es como lo tratamos”, dijo Towns.

Donovan Mitchell anotó 26 puntos y James Harden añadió 18 por los Cavs, quienes tendrán que salir de un déficit de 2-0 por segunda ronda consecutiva. Serán anfitriones del tercer partido el sábado.

“No hay nada por lo que agachar la cabeza”, dijo Mitchell. “Ellos protegieron su condición de locales, y ya hemos visto esto antes, así que vamos a ir al tercer partido”.

Los Knicks están en las finales de la Conferencia Este por segundo año consecutivo, pero no han jugado por el campeonato de la liga desde 1999, cuando perdieron ante los Spurs de San Antonio.

Brunson anotó 38 puntos y lideró la remontada del primer partido. El jueves tuvo apenas dos puntos en la primera mitad antes de conseguir la primera canasta de la racha que abrió el partido.

Terminó con la mayor cifra de asistencias de su carrera en playoffs.

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Knicks de Nueva YorkNBA PlayoffsCavaliers de Cleveland
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