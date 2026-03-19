Messi alcanza el hito de los 900 goles

FORT LAUDERDALE, Florida - Lionel Messi ha alcanzado otro hito al llegar a 900 goles en su carrera en los minutos iniciales del partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF de Inter Miami contra Nashville la noche del miércoles.

El Jugador Más Valioso de la Major League Soccer, que ha ganado en ocho ocasiones el Balón de Oro y es campeón del mundo, lo consiguió como era de esperarse: de zurda, como la mayoría de sus goles con clubes y selección. Recibió un pase en el centro del área a los siete minutos, controló el balón, giró y disparó a ras superando a dos defensores.

Cristiano Ronaldo es el único otro futbolista en la rama masculina con más de 900 goles —según récords oficiales. Necesitó cerca de 100 partidos más para llegar a ese hito; Cristiano tenía 39 años cuando alcanzó los 900 goles en septiembre de 2024, mientras que Messi cumple 39 en junio.

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Hay quienes sugieren que la leyenda brasileña Pelé superó los 1,000 goles en su carrera, aunque la cuenta “oficial” es de alrededor de 800. Diferentes fuentes, que incluyen diferentes encuentros, indican que el total de goles de Pelé se encuentra en 650 y 1,300 en todos los partidos.

Messi sigue siendo el jugador más popular y más seguido. Su camiseta número 10 del Inter Miami ha sido la más vendida de la liga desde que llegó a la MLS, y todo lo que hace se convierte en noticia importante en todos los rincones del mundo del fútbol.

Este hito se suma a incontables premios y logros a lo largo de su carrera, incluidos ocho trofeos Pichichi como máximo goleador de La Liga, seis reconocimientos como mejor jugador de La Liga, tres premios The Best al Jugador de la FIFA, tres galardones al Jugador del Año de la UEFA, dos Balones de Oro de la Copa Mundial de la FIFA y no menos de 15 selecciones como el mejor jugador de Argentina en un año determinado.

También ha ganado 47 títulos con clubes y selección, lo que lo convierte en el jugador más laureado que haya visto el fútbol masculino.

“La realidad”, manifestó el entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano, hacia el final de la temporada pasada, “es que Leo despeja todas las dudas”.

Más de la mitad de los goles de Messi llegaron con el Barcelona, el club en el que jugó durante casi dos décadas. Se incorporó a Inter Miami en 2023; originalmente tenía contrato hasta el final de la temporada pasada y ahora cuenta con un nuevo acuerdo que se extiende hasta 2028.

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