Ramses Meléndez recibe terapia tras sufrir hematoma en la pantorrilla: “Está fuera de peligro”

Los Capitanes de Arecibo pasaron un susto el domingo durante su victoria en la carretera, 90-85, sobre los Atléticos de San Germán, luego de que su estelar alero nativo, Ramses Meléndez, saliera del encuentro lesionado.

Meléndez, de 23 años, es el mejor anotador del conjunto arecibeño esta campaña, con promedios de 20.6 puntos, 6.3 rebotes y 2.3 asistencias por cotejo.

“Ramses está día a día. Tiene un hematoma en la pantorrilla, producto de un rodillazo con Nick Perkins (de los Atléticos) en el último juego”, dijo a El Nuevo Día el gerente general de los Capitanes, Gabriel “Gaby” Miranda.

Meléndez disputó solo 8:05 minutos en cancha. Aportó seis tantos y cuatro rebotes. “Está fuera de peligro, recibiendo terapia”, agregó Miranda.

Derrick Walton Jr. lideró la ofensiva de Arecibo el domingo con 19 puntos, siete rebotes y 11 asistencias, seguido por Justin Reyes con 22 puntos y nueve rebotes. Por San Germán, (Nick) Perkins anotó 29 unidades y Alex Hamilton añadió 20.

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Los dirigidos por Juan Cardona no jugaron sus últimos dos compromisos debido a un brote en la plantilla de micoplasma.

En la derrota, el dirigente rival Eddie Casiano tiró de ironía.

“Yo quiero de ese medicamento, porque tuvieron una semana sin jugar, con micoplasma y COVID... No han fallado, tienen más energía que nosotros. Yo quiero que ese doctor trabaje con nosotros”, dijo Casiano en la transmisión del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Tras el revés, los Atléticos vieron caer su marca a 10-6, todavía líderes de su conferencia.

Los Capitanes juegan este lunes por segunda noche consecutiva cuando enfrenten esta vez a los Indios de Mayagüez (7-7).