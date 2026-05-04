Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ramses Meléndez recibe terapia tras sufrir hematoma en la pantorrilla: “Está fuera de peligro”

La gerencia confía en su pronta recuperación mientras sigue en evaluación diaria

4 de mayo de 2026 - 3:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ramses Meléndez tiene números dignos de candidato al premio de Jugador Más Valioso. (José Raúl Santana / BSN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Capitanes de Arecibo pasaron un susto el domingo durante su victoria en la carretera, 90-85, sobre los Atléticos de San Germán, luego de que su estelar alero nativo, Ramses Meléndez, saliera del encuentro lesionado.

Meléndez, de 23 años, es el mejor anotador del conjunto arecibeño esta campaña, con promedios de 20.6 puntos, 6.3 rebotes y 2.3 asistencias por cotejo.

“Ramses está día a día. Tiene un hematoma en la pantorrilla, producto de un rodillazo con Nick Perkins (de los Atléticos) en el último juego”, dijo a El Nuevo Día el gerente general de los Capitanes, Gabriel “Gaby” Miranda.

Meléndez disputó solo 8:05 minutos en cancha. Aportó seis tantos y cuatro rebotes. “Está fuera de peligro, recibiendo terapia”, agregó Miranda.

Derrick Walton Jr. lideró la ofensiva de Arecibo el domingo con 19 puntos, siete rebotes y 11 asistencias, seguido por Justin Reyes con 22 puntos y nueve rebotes. Por San Germán, (Nick) Perkins anotó 29 unidades y Alex Hamilton añadió 20.

Los dirigidos por Juan Cardona no jugaron sus últimos dos compromisos debido a un brote en la plantilla de micoplasma.

En la derrota, el dirigente rival Eddie Casiano tiró de ironía.

“Yo quiero de ese medicamento, porque tuvieron una semana sin jugar, con micoplasma y COVID... No han fallado, tienen más energía que nosotros. Yo quiero que ese doctor trabaje con nosotros”, dijo Casiano en la transmisión del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Tras el revés, los Atléticos vieron caer su marca a 10-6, todavía líderes de su conferencia.

Los Capitanes juegan este lunes por segunda noche consecutiva cuando enfrenten esta vez a los Indios de Mayagüez (7-7).

Arecibo ocupa el segundo lugar de la Conferencia B con récord de 9-4.

Tags
BaloncestoCapitanes de AreciboBSNAtléticos de San Germán
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 4 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: