Santurce consigue su cuarta victoria seguida en el BSN y gana terreno en la Conferencia A

Los Cangrejeros de Santurce se acercaron el lunes a solo medio juego de la cuarta posición de la Conferencia A en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) al derrotar 92-87 a los Osos de Manatí

Ese resultado y el revés de los Mets contra Caguas le permitió a los Cangrejeros mejorar su marca a 10-12 y acercarse a solo medio juego de los Mets, que cayeron a 10-11.

El encuentro comenzó parejo, con intercambios de canastos y ligera ventaja para Manatí, que cerró el primer parcial al frente 23-22. Los Osos mantuvieron el control durante la primera mitad y se fueron al descanso con ventaja de 37-35.

Sin embargo, Santurce tomó el mando en el tercer parcial, ampliando su diferencia a nueve puntos. Los Cangrejeros mantuvieron la ventaja en el último parcial, resistiendo la remontada de Manatí que se acercó a tres puntos en los instantes finales, pero no pudo completar la reacción.

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DJ Wilson encabezó la ofensiva ganadora con un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes, mientras que Davon Jefferson aportó 16 puntos y ocho rebotes. Jordan Howard sumó 17 puntos.

Por los Osos, Kristian Doolittle terminó con 14 puntos, 10 rebotes y seis asistencias, mientras que Tyler Davis aportó 14 puntos y siete rebotes, e Isaac Sosa contribuyó 13 unidades viniendo desde el banco.

Criollos remontan ante los Mets

En Gurabo, los Criollos de Caguas se impusieron 104-101 sobre los Mets de Guaynabo en un duelo que se definió en los últimos segundos, con los visitantes remontando una desventaja de doble dígito para llevarse la victoria.

Los Mets arrancaron con autoridad, abriendo una ventaja de doble dígito que mantuvieron durante gran parte de la primera mitad. El marcador al descanso reflejaba el dominio local, con Guaynabo al frente 49-46.

Los Criollos fueron cerrando la diferencia de manera progresiva en la segunda mitad, y el tercer parcial se convirtió en un intercambio constante de canastos con múltiples cambios de delantera.

Jaysean Paige lució en el último periodo encestando triples consecutivos para mantener a los Mets al frente, hasta que Caguas tomó el control en los minutos finales y sentenció el partido.

Los Criollos encestaron 14 de 34 intentos desde el arco de tres puntos y dominaron los rebotes ofensivos 12-9. Los Mets dispararon para un 42.1% desde el perímetro con 16 triples convertidos.

Louis King lideró a los Criollos con un doble-doble de 23 puntos y 12 rebotes, mientras que Moses Brown aportó 18 puntos y cinco rebotes con un eficiente 80% en tiros de campo.

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Travis Trice organizó el ataque y terminó con 19 puntos y nueve asistencias, y Christian López añadió 15 puntos.