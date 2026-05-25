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Gilberto Clavell regresa al BSN en el uniforme de los Criollos de Caguas

La franquicia anunció la firma del veterano delantero, que se intengra en la segunda mitad de la temporada regular

25 de mayo de 2026 - 7:55 PM

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Pachy Cruz conversa con Gilberto Clavell durante uno de sus primeros partidos de la temporada 2024 con los Piratas de Quebradillas. (BSN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Criollos de Caguas reforzaron su plantilla con la firma del veterano delantero Gilberto Clavell, quien volverá a jugar en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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La contratación del agente libre fue anunciada este lunes por la propia franquicia a través de sus redes sociales.

“Nos alegra darle la bienvenida a Gilberto Clavell a los Criollos”, escribió el equipo en una publicación en Facebook.

Clavell, hermano del jugador de los Piratas de Quebradillas, Gian Clavell, militó la pasada temporada con los Mets de Guaynabo. Debutó en el BSN en 2010 con los Santeros de Aguada y también ha visto acción con los Grises de Humacao, Cariduros de Fajardo, Cangrejeros de Santurce, Indios de Mayagüez, Osos de Manatí y los propios Piratas.

Según datos de la plaraforma proballers.com, acumula 2,387 puntos, 659 rebotes y 211 asistencias en 13 temporadas en el BSN.

Además, ha integrado las selecciones nacionales de baloncesto tanto en la modalidad 5x5 como en 3x3 y cuenta con experiencia internacional en ligas de Finlandia, Israel, México y en la Liga de las Américas.

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Gilberto ClavellBSNCriollos de CaguasBaloncesto
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