Gilberto Clavell regresa al BSN en el uniforme de los Criollos de Caguas

Los Criollos de Caguas reforzaron su plantilla con la firma del veterano delantero Gilberto Clavell, quien volverá a jugar en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

La contratación del agente libre fue anunciada este lunes por la propia franquicia a través de sus redes sociales.

“Nos alegra darle la bienvenida a Gilberto Clavell a los Criollos”, escribió el equipo en una publicación en Facebook.

Según datos de la plaraforma proballers.com, acumula 2,387 puntos, 659 rebotes y 211 asistencias en 13 temporadas en el BSN.

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