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BSN: Tremont Waters guía triunfo de los Gigantes sobre los Leones

Un avance decisivo en el cuarto parcial inclinó el encuentro a favor de Carolina/Canóvanas

25 de mayo de 2026 - 2:19 PM

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Tremont Waters anotó 24 puntos por los locales en la victoria. (José Raúl Santana / BSN )
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Gigantes de Carolina/Canóvanas defendieron su casa con una victoria 85-80 sobre los Leones de Ponce en la cancha Carlos Miguel Mangual, en el único partido en agenda el lunes en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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Tremont Waters lideró la ofensiva de los locales con 24 puntos, mientras Dyondre Dominguez aportó un doble-doble de 19 tantos y 12 rebotes. Jaylen Nowell también brilló con 18 unidades para los Gigantes.

Canóvanas dominó la primera mitad con ventaja de 48-42, aunque los Leones reaccionaron en el cuarto parcial y llegaron a tomar la delantera 75-70 con 7:18 por jugar, gracias a un triple de Brady Manek y un tapeo de Darius Bazley.

Sin embargo, los Gigantes respondieron con autoridad con un avance 15-2 que cambió el rumbo definitivo del encuentro. Una güira de Waters colocó el marcador 85-78 con 1:54 restantes para sellar el triunfo de los locales.

Por Ponce, Bazley encabezó el ataque con un doble-doble de 20 puntos y 17 rebotes. No obstante, falló seis de ochos disparos desde el tiro libre.

Jordan Murphy añadió 19 unidades, Brady Manek sumó 17 tantos y Jezreel De Jesús terminó con 13 puntos.

Con la victoria, Canóvanas mejoró su marca a 12-9, mientras los Leones cayeron a 8-14.

Los dirigidos por Carlos Rivera regresarán al auditorio Juan “Pachín” Vicéns este viernes cuando reciban a los Piratas de Quebradillas. Carolina, por su lado, hará lo propio ante los Mets de Guaynabo.

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BaloncestoBSNLeones de PonceGigantes de Carolina
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