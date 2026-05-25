BSN: Tremont Waters guía triunfo de los Gigantes sobre los Leones

Los Gigantes de Carolina/Canóvanas defendieron su casa con una victoria 85-80 sobre los Leones de Ponce en la cancha Carlos Miguel Mangual, en el único partido en agenda el lunes en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Tremont Waters lideró la ofensiva de los locales con 24 puntos, mientras Dyondre Dominguez aportó un doble-doble de 19 tantos y 12 rebotes. Jaylen Nowell también brilló con 18 unidades para los Gigantes.

Canóvanas dominó la primera mitad con ventaja de 48-42, aunque los Leones reaccionaron en el cuarto parcial y llegaron a tomar la delantera 75-70 con 7:18 por jugar, gracias a un triple de Brady Manek y un tapeo de Darius Bazley.

Sin embargo, los Gigantes respondieron con autoridad con un avance 15-2 que cambió el rumbo definitivo del encuentro. Una güira de Waters colocó el marcador 85-78 con 1:54 restantes para sellar el triunfo de los locales.

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Por Ponce, Bazley encabezó el ataque con un doble-doble de 20 puntos y 17 rebotes. No obstante, falló seis de ochos disparos desde el tiro libre.

Jordan Murphy añadió 19 unidades, Brady Manek sumó 17 tantos y Jezreel De Jesús terminó con 13 puntos.

Con la victoria, Canóvanas mejoró su marca a 12-9, mientras los Leones cayeron a 8-14.