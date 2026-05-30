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Eloy Benítez hace sonar La Borinqueña en el Iberoamericano de Lima al dominar los 100 metros

El velocista puertorriqueño se colgó la presea de oro tras dominar la rápida prueba con crono de 10.01 segundos

30 de mayo de 2026 - 11:05 AM

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Su medalla de oro en los 100 metros del Iberoamericano de Lima es la primera en esos campeonatos. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El puertorriqueño Eloy Benítez se consagró el viernes rey de la velocidad del Campeonato Iberoamericano de Atletismo que se celebra en Lima, Perú, al imponerse en la prueba de los 100 metros lisos con tiempo de 10.01 segundos para conquistar la medalla de oro.

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La Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur) compartió la noticia en su página oficial de la red social Facebook.

El estadístico e historiador deportivo Carlos Uriarte, destacó por su lado que la presea dorada de Benítez en los 100 metros del Iberoamericano es la primera para un puertorriqueño en esa carrera en la historia de dichos campeonatos, y a su vez el primer oro para un velocista boricua en 67 años en eventos de alto nivel desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Caracas 1959.

Esto último incluye diversas competencias como Juegos Panamericanos, Campeonatos Zonales, Continentales y Mundiales de Atletismo.

De acuerdo a Uriarte, Benítez ha corrido por debajo de los 10.10 segundos en siete ocasiones desde el 2024 hasta el presente, incluyendo su extraordinario crono de 9.95 del 24 de mayo en Florida el año pasado.

Con ese tiempo Eloy estableció nueva marca nacional, convirtiéndose en el primer puertorriqueño en la historia en correr dicha distancia en menos de 10 segundos.

Por lo tanto, su registro de 10.01 segundos en Lima es su segundo tiempo más rápido en los 100 metros, subrayó el estadístico y autor de múltiples libros y recopilaciones deportivas sobre la participación de Puerto Rico en justas internacionales como Olimpiadas, Panamericanos y Centroamericanos.

Puerto Rico viajó a Perú con una delegación de 33 atletas para este Campeonato Iberoamericano que concluye el domingo en el Estadio Atlético de la VIDENA, en Lima.

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Federación de Atletismo de Puerto Ricoatletismo
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