Las Piedras blanquea a los campeones Mulos para tomar la delantera en la final del Este del Béisbol Doble A

Los Artesanos de Las Piedras blanquearon 6-0 a los campeones defensores Mulos de Juncos el viernes para abrir la serie final de la sección Este, en la continuación de la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

El derecho Adalberto Flores mejoró su marca a 10-0 al adjudicarse la victoria. Ponchó a ocho y apenas permitió dos hits en seis entradas. En relevo trabajaron Derickmael Cuadrado y Nelvin Fuentes.

Miguel Egea fue el más destacado a la ofensiva con tres hits en cuatro turnos oficiales, dos carreras remolcadas y una anotada.

En la Metro, los Guardianes de Dorado fabricaron tres vueltas en la novena entrada para dejar en el terreno 4-3 a los Gigantes de Carolina con hit de oro de Joseph Monge, combinado con un error. José Solá lanzó dos episodios en relevo para apuntarse la victoria.

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En el Suroeste, Miguel Ausúa tiró siete entradas y ponchó a seis para guiar a los Petateros de Sabana Grande al triunfo 5-2 sobre los Cafeteros de Yauco. Melvin Collazo impulsó dos anotaciones y Jan Carlos Aponte pisó el plato en dos ocasiones.

En la Central, los Toritos de Cayey remontaron con seis carreras en la octava entrada para vencer 10-4 a los Pescadores del Plata de Comerío con sendos jonrones de Nelson Molina y Kevin Luciano. El zurdo Ramesis Rosa cubrió las últimas dos entradas en cero y ganó en relevo.

En el Sureste, los Azucareros de Yabucoa ganaron de forma dramática 2-1 sobre los Leones de Patillas en 11 entradas, con hit decisivo de Kevin Santa. El relevista Jonnathdael González lanzó tres episodios para apuntarse la victoria.

En el Norte, los Titanes de Florida anotaron cuatro vueltas en el noveno capítulo para dominar 11-8 a los Tigres de Hatillo con cinco carreras remolcadas de Eric Maisonet, quien conectó un cuadrangular y un sencillo. Wilfredo Rabassa ganó en relevo y Víctor Cepero se apuntó el salvamento.

En el Sur, el juego entre los Peces Voladores de Salinas y los Maratonistas de Coamo fue pospuesto por lluvia en la parte baja de la quinta entrada, con la pizarra 6-0 a favor de los coameños. El encuentro se reanudará este sábado.

En el Noroeste, el partido entre los Libertadores de Hormigueros y los Patrulleros de San Sebastián fue suspendido por lluvia y reasignado para hoy sábado a las 7:30 p.m. en el estadio Juan José “Tití” Beníquez.

Juegos del sábado (7:30 pm)