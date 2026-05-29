Arrancan las finales seccionales del Béisbol Superior Doble A

La Liga de Béisbol Superior Doble A iniciará este viernes la segunda ronda de la postemporada con el arranque de las series finales seccionales.

Ocho partidos componen la jornada de este viernes en igual número de estadios, por lo que quedan en contienda 16 de los 45 equipos que comenzaron la temporada 2026.

Los monarcas de sección pasarán a disputar el tradicional Carnaval de Campeones, que se juega en formato de todos contra todos.

Mientras, las finales seccionales se jugarán a series de un máximo de siete partidos.

En el Este, los campeones defensores Mulos de Juncos visitarán a los Artesanos de Las Piedras en el Estadio Francisco Negrón.

Juncos enviará al montículo al zurdo Luis Cintrón, mientras Las Piedras dependerá del invicto Adalberto Flores, con marca de 9-0 y en busca de su décima victoria del año.

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En el Sureste, se escenificará un duelo de zurdos entre Sidney Duprey, por los campeones Leones de Patillas, y Noel Pinto, por los Azucareros de Yabucoa, en partido a celebrarse en el Estadio Néstor Morales de Humacao.

La final de la Central tendrá nuevamente de frente a los Toritos de Cayey y los Pescadores del Plata de Comerío en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas. El zurdo Héctor Hernández abrirá por Comerío y el derecho Freddie Cabrera lo hará por Cayey.

Tanto esta serie como la del Este son una repetición de las finales seccionales del año pasado, cuando se extendieron ambas al máximo de siete juegos.

En el Norte, los Titanes de Florida visitarán a los Tigres de Hatillo en el Estadio Félix Mantilla de Isabela. Bryan Escanio abrirá por los visitantes y Brayan Robles por Hatillo.

Esta serie buscará un nuevo campeón de sección luego de la eliminación de los Arenosos de Camuy. Además, de los 16 equipos que participan en esta ronda, Hatillo es el único que nunca ha ganado un campeonato de sección desde el establecimiento de su franquicia en 2006.

En el Noroeste, los Libertadores de Hormigueros visitarán a los Patrulleros de San Sebastián con el juvenil zurdo Ramón Rodríguez como abridor.

San Sebastián, que tuvo el mejor registro de la fase regular con 19-1, récord para una temporada de 20 juegos en la historia de la Doble A, presentará en la loma a Anthony Borrero, ganador del premio Lanzador del Año 2026.

En la Metro, los Gigantes de Carolina visitarán a los Guardianes de Dorado en el Estadio Tomás Palmares. Héctor Quiñones abrirá por Carolina y Mad Salgado subirá a la loma por Dorado.

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En el Suroeste, comenzará la búsqueda de un nuevo campeón en el Estadio Rafael Milán Padró de Sabana Grande, donde los Petateros recibirán la visita de los Cafeteros de Yauco. Miguel Ausúa será el lanzador de los Petateros y Julio Morales abrirá por los Cafeteros.

Mientras, en el Sur, los Peces Voladores de Salinas visitarán a los Maratonistas de Coamo en el Estadio Luis Guillermo Moreno de Santa Isabel.

Yadiel Rolón abrirá por Salinas y el veterano zurdo Alexander Woodson lo hará por Coamo. Los Peces Voladores expondrán una cadena de cinco años consecutivos como campeones de la sección Sur, mientras los Maratonistas llegan con seis victorias en línea, la mejor racha activa del torneo.