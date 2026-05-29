Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Arrancan las finales seccionales del Béisbol Superior Doble A

Ocho partidos componen la acción en el inicio de la segunda ronda de la posteporada, en busca de los titulares que irán al Carnaval de Campeones

29 de mayo de 2026 - 11:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El derecho de los Artesanos de Las Piedras, Adalberto Flores, expondrá su invicto de 9-0 ante los Mulos de Juncos en el inicio de la final seccional del Este. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Liga de Béisbol Superior Doble A iniciará este viernes la segunda ronda de la postemporada con el arranque de las series finales seccionales.

RELACIONADAS

Ocho partidos componen la jornada de este viernes en igual número de estadios, por lo que quedan en contienda 16 de los 45 equipos que comenzaron la temporada 2026.

Los monarcas de sección pasarán a disputar el tradicional Carnaval de Campeones, que se juega en formato de todos contra todos.

Mientras, las finales seccionales se jugarán a series de un máximo de siete partidos.

En el Este, los campeones defensores Mulos de Juncos visitarán a los Artesanos de Las Piedras en el Estadio Francisco Negrón.

Juncos enviará al montículo al zurdo Luis Cintrón, mientras Las Piedras dependerá del invicto Adalberto Flores, con marca de 9-0 y en busca de su décima victoria del año.

En el Sureste, se escenificará un duelo de zurdos entre Sidney Duprey, por los campeones Leones de Patillas, y Noel Pinto, por los Azucareros de Yabucoa, en partido a celebrarse en el Estadio Néstor Morales de Humacao.

La final de la Central tendrá nuevamente de frente a los Toritos de Cayey y los Pescadores del Plata de Comerío en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas. El zurdo Héctor Hernández abrirá por Comerío y el derecho Freddie Cabrera lo hará por Cayey.

Tanto esta serie como la del Este son una repetición de las finales seccionales del año pasado, cuando se extendieron ambas al máximo de siete juegos.

En el Norte, los Titanes de Florida visitarán a los Tigres de Hatillo en el Estadio Félix Mantilla de Isabela. Bryan Escanio abrirá por los visitantes y Brayan Robles por Hatillo.

Esta serie buscará un nuevo campeón de sección luego de la eliminación de los Arenosos de Camuy. Además, de los 16 equipos que participan en esta ronda, Hatillo es el único que nunca ha ganado un campeonato de sección desde el establecimiento de su franquicia en 2006.

En el Noroeste, los Libertadores de Hormigueros visitarán a los Patrulleros de San Sebastián con el juvenil zurdo Ramón Rodríguez como abridor.

San Sebastián, que tuvo el mejor registro de la fase regular con 19-1, récord para una temporada de 20 juegos en la historia de la Doble A, presentará en la loma a Anthony Borrero, ganador del premio Lanzador del Año 2026.

En la Metro, los Gigantes de Carolina visitarán a los Guardianes de Dorado en el Estadio Tomás Palmares. Héctor Quiñones abrirá por Carolina y Mad Salgado subirá a la loma por Dorado.

En el Suroeste, comenzará la búsqueda de un nuevo campeón en el Estadio Rafael Milán Padró de Sabana Grande, donde los Petateros recibirán la visita de los Cafeteros de Yauco. Miguel Ausúa será el lanzador de los Petateros y Julio Morales abrirá por los Cafeteros.

Mientras, en el Sur, los Peces Voladores de Salinas visitarán a los Maratonistas de Coamo en el Estadio Luis Guillermo Moreno de Santa Isabel.

Yadiel Rolón abrirá por Salinas y el veterano zurdo Alexander Woodson lo hará por Coamo. Los Peces Voladores expondrán una cadena de cinco años consecutivos como campeones de la sección Sur, mientras los Maratonistas llegan con seis victorias en línea, la mejor racha activa del torneo.

La acción continuará este sábado a las 7:30 p.m., cuando los equipos que fueron visitantes en la jornada inicial, actuarán como locales en el segundo juego de sus respectivas series.

Tags
Béisbol Superior Doble AArtesanos de Las PiedrasAdalberto FloresSan SebastiánMulos de Juncos
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 29 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: