“Nos sentimos cómodos”: Carlos Beltrán sobre la rotación de abridores de Puerto Rico para el Clásico

El equipo de Puerto Rico rumbo al Clásico Mundial de Béisbol tendrá su primer encuentro el lunes en Fort Myers, Florida, tras el traslado de los jugadores desde sus respectivos campamentos de entrenamiento primaveral.

En el caso de los boricuas viajarán el domingo y tendrán su primera práctica el lunes, confirmó el gerente general de la novena, Carlos Beltrán.

“El lunes practicamos, el martes jugamos, el miércoles jugamos y ese día viajamos a Puerto Rico”, detalló sobre el itinerario Beltrán, en entrevista con El Nuevo Día este martes.

Los partidos a los que hizo referencia son los que tenía en agenda desde el pasado año para enfrentar en duelos de exhibición y preparación a los Red Sox de Boston, del dirigente puertorriqueño Alex Cora, el martes 3 de marzo; y contra los Twins de Minnesota, el miércoles 4.

Esa misma noche el equipo viajará a la isla, a tiempo para su primer compromiso del Clásico 2026, el viernes, 6 de marzo contra Colombia desde las 7:00 de la noche en el Estadio Hiram Bithorn.

Puerto Rico es el anfitrión del Grupo A, en el que además de los colombianos enfrentará a Panamá el 7 de marzo, a Cuba el día 9, y a Canadá el 10 de marzo. Los boricuas jugarán siempre en el horario nocturno, a las 7:00.

“Casi siempre practican (el día antes). No lo hemos determinado, pero probablemente sí vamos a practicar”, señaló Beltrán sobre los planes para el jueves, 5 de marzo, en la víspera del inicio del certamen.

El gerente general del combinado boricua señaló que al momento no han surgido bajas de último momento en el roster de 30, como fue el caso de Venezuela, cuyo lanzador relevista José Alvarado enfrentó problemas con la póliza de seguro, por lo que no podrá tirar con su equipo. Venezuela jugará en el Grupo D en Miami.

“Hasta ahora estamos bien. Estamos todos bien. No ha habido ninguna baja. Todo el mundo está saludable, todo el mundo está emocionado. Así que, por esa parte, pues estamos bien, y contento por eso”.

En imágenes: conoce los 30 jugadores del "Team Rubio" para el Clásico Mundial de Béisbol. Edwin "Sugar" Díaz (lanzador)

Cómodo con el pitcheo de Puerto Rico

Beltrán, recién electo para el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown y cuya exaltación se realizará el 26 de julio como parte de la Clase 2026, expresó su satisfacción con la rotación de abridores para el Clásico, que incluye una mezcla de veteranos y jóvenes.

“Nos sentimos cómodos. Seth Lugo y José de León ya tienen la experiencia. Elmer Rodríguez tendría su experiencia por primera vez en un evento como este. Y qué bonito que en esta plataforma pueda enseñar sus habilidades. El chamaco tiene mucho talento. Seth Lugo es un veterano y nos sentimos cómodos y contentos con los muchachos que están ahora mismo”.

Según dijo el coach de lanzadores José “Cheo” Rosado, Lugo tiene asignada la apertura del primer partido ante Colombia, al tiempo que Rodríguez y De León serían considerados para lanzar en los siguientes dos encuentros ante Panamá y Cuba.

De León va para su tercer Clásico, y si Rodríguez, prospecto de los Yankees de Nueva York, estará debutando en el certamen.

El cuarto abridor proyectado es el zurdo Eduardo Rivera, quien estaría lanzando contra Canadá.

De León viene de brillar en sus dos salidas previas en 2017 y 2023 contra México y ante Israel, respectivamente, y en 8.1 entradas tiene récord de 2-0 con 15 ponchados y efectividad perfecta de 0.00.

Lugo no tiró en 2023. Sus tres aperturas son de 2017, cuando compiló marca de 2-1 con 4.20 de efectividad, con 12 ponchados en 15 entradas.