Christian Vázquez y Emmanuel Rivera, agentes libres en plena vitrina del Clásico Mundial

Ya comenzada la etapa de juegos de exhibición de los campos primaverales, el veterano receptor Christian Vázquez y el tercera base Emmanuel Rivera se mantienen a la espera de firmar contratos con organizaciones de Grandes Ligas.

Tanto Vázquez como Rivera están en el roster de Puerto Rico para jugar en el Clásico Mundial de Béisbol y vienen de disputar la Serie del Caribe con los Cangrejeros de Santurce.

Vázquez busca contrato a los 35 años y 11 años de servicio en la MLB, siendo los últimos tres con los Twins de Minnesota, quienes le pagaron $30 millones por ese tiempo.

Vázquez, de acuerdo a su agente Melvin Román, podría firmar próximamente.

“Tenemos múltiples ofertas sobre la mesa. Pero estamos todavía evaluando otras oportunidades. Estamos cerca, tal vez, de tomar la decisión”, manifestó Román a El Nuevo Día.

Román no detalló si las ofertas son garantizadas o de liga menor con invitación al ‘spring training’.

Los ofrecimientos provienen de organizaciones tanto de la Liga Nacional como de la Liga Americana. Vázquez ha jugado siempre en la Americana, donde ganó dos títulos de Serie Mundial: uno con los Red Sox de Boston en 2018 y otro con los Astros de Houston en 2022.

De hecho, cuando Vázquez prevaleció con los Astros en 2022, su compañero receptor fue Martín “Machete” Maldonado, con quien volverá a hacer dúo en el Clásico Mundial. Maldonado y Vázquez igualmente fueron los receptores de Puerto Rico en el Clásico de 2023.

Vázquez bateó .295 en 95 turnos con los Cangrejeros durante la temporada 2025-26. Con los Twins este año, registró .189 en 214 turnos.

Emmanuel Rivera jugó con los Indios, Leones y fue a la Serie del Caribe con los Cangrejeros. Está en el roster de Puerto Rico para el Clásico. (Suministrada)

Por su parte, Rivera está en contacto con organizaciones de Grandes Ligas, añadió Román.

Rivera también es agente libre. Los Orioles de Baltimore lo dejaron en libertad en el 2025.

“Con Emmanuel estamos todavía trabajando el caso a ver si aparece una oportunidad. Estamos en conversaciones con múltiples equipos, con la oferta que mejor encaje a Emmanuel”, aseguró Román.

Rivera ha estado activo luego de su participación con los Orioles al jugar con los Indios de Mayagüez en la pelota profesional en la temporada 2025-26.

Bateó .348 con los Indios en 161 turnos e impulsó 21 carreras.

Román agregó que, para propósitos de fimar contratos, la participación de Vázquez y Rivera es el Clásico funcionará como una vitrina.

“Jugar en el Clásico va a ser positivo para ambos porque, de hecho, estarán jugando en un nivel más alto que el que estarían jugando en los campamentos de primera. Los equipos (de Grandes Ligas) van a poder evaluar bien lo que han estado haciendo”, apuntó Román.

