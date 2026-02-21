El relevista Gabriel Rodríguez pacta un contrato de liga menor con los Mets de Nueva York

Luego de dos años fuera del béisbol organizado de Estados Unidos, el relevista zurdo Gabriel Rodríguez pactó un contrato de liga menor con los Mets de Nueva York, según trascendió.

Rodríguez viene de registrar un sólido desempeño con los Leones de Ponce en la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Fue uno de los relevistas más dominantes del torneo al registrar efectividad de 1.50 en 24 entradas. Fue el colíder de abanicados de la fase regular con 39, al tiempo que acumuló WHIP de 0.79. Tuvo marca de 1-1 en 22 apariciones.

Dicha actuación le mereció un espacio en el bullpen de Puerto Rico para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Será su debut en el torneo mundialista.

Rodríguez, originalmente, fue seleccionado en la ronda 31 en el sorteo de novatos de 2018 por los Braves de Atlanta.

Su última aparición en las Menores fue en la temporada de 2023.