Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Elmer Rodríguez luce como abridor de los Yankees en los campos primaverales

El prospecto de la organización de Nueva York tiró tres entradas sin permitir anotaciones ante Baltimore

21 de febrero de 2026 - 10:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El derecho Elmer Rodríguez abrió el primer juego de los campos primaverales de los Yankees. (Captura)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

SARASOTA, Florida - Pete Alonso conectó un jonrón el viernes, al debutar en la pretemporada con los Orioles de Baltimore, y aportó las únicas carreras en una victoria por 2-0 sobre los Yankees de Nueva York.

Por los Yankees, el prospecto boricua Elmer Rodríguez abrió el partido y completó tres innings sin carreras.

El joven derecho permitió tres hits y ponchó a uno. Es el tercer mejor prospecto de los Yankees y será uno de los abridores de Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

En su tercera aparición al plato con un uniforme de Grandes Ligas distinto al de los Mets de Nueva York, Alonso encontró una curva al primer lanzamiento y la envió por encima de la cerca entre el jardín izquierdo y el central ante el derecho Bradley Hanner en la sexta entrada.

La mayoría de los titulares ya había salido del primer juego de los entrenamientos de pretemporada, pero Alonso quiso cumplir otro turno al bate y realizar más trabajo en la primera base.

“Él lo quería, y lo aprovechó al máximo”, comentó el manager Craig Albernaz, quien está en su primer año. ”Esto dice mucho de él. Pete simplemente quiere jugar”.

Alonso pasó sus primeras siete temporadas en las Grandes Ligas con los Mets antes de firmar un contrato de $155 millones por cinco años con los Orioles en diciembre. El jugador de 31 años era uno de los favoritos de la afición en Nueva York.

“Obviamente, batear jonrones se siente increíble, no importa la época del año. Me alegra haber roto el hielo. Me siento honrado de vestir este uniforme”, aseveró Alonso. ”Me siento muy bien con él, siento que me queda bien. Así que es fantástico. Sinceramente, no podría sentirme mejor”.

Los padres de Alonso asistieron al juego, celebrado a poca distancia en auto de la casa en Tampa del pelotero cinco veces elegido al Juego de Estrellas. Su equipo juvenil de béisbol era los Salty Dogs de Sarasota y disputaban partidos en el Complejo Cal Ripken, al otro lado de la calle del Ed Smith Stadium, la sede primaveral de los Orioles.

“De niño, me acuerdo de ir de copiloto, preparándome, vistiéndome”, rememoró Alonso. ”Es genial pasar por ahí en auto porque tuve muchísimos, muchísimos, muchísimos juegos y fines de semana justo al otro lado de la calle, en ese complejo. Así que es realmente especial”.

Tags
Yankees de Nueva YorkMLBOrioles de Baltimore
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
