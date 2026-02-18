“Nunca pensé que iba a estar”: Eduardo Rivera cumplirá su sueño en el Clásico Mundial

El lanzador Eduardo Rivera es parte de la sangre nueva en la plantilla de Puerto Rico que debutará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Estadio Hiram Bithorn.

Cuando suba a la lomita del emblemático parque en San Juan, el zurdo será un rostro conocido para los seguidores de los campeones Cangrejeros de Santurce en la pelota invernal.

El abridor, de 22 años, formará parte de la rotación del “Team Rubio” en la primera ronda del magno evento que inicia en la isla el 6 de marzo como parte de la acción del Grupo A.

En entrevista vía telefónica con El Nuevo Día, Rivera relató que recibió la noticia de que abriría un partido en su primer Clásico semanas antes del anuncio oficial del roster de 30 jugadores el pasado 5 de febrero en el Distrito T-Mobile.

“Nunca pensé que iba a estar. Le decía a mi papá que si no me seleccionaban este año pues creía que no iba a estar. Gracias a Dios se me dio la oportunidad. No hay tanto lanzadores zurdos en Puerto Rico. Somos como cuatro en el equipo”, dijo Rivera, quien se reportó esta semana a los Red Sox de Boston en el complejo de entrenamiento primaveral de la organización de las Mayores en Fort Myers, Florida.

Jovani Morán, Raymond Burgos y Gabriel Rodríguez fueron los otros tres izquierdos convocados para la competencia.

Rivera formará parte de una rotación compuesta por el veterano derecho de los Royals de Kansas City Seth Lugo, además del prospecto de los Yankees de Nueva York Elmer Rodríguez y el experimentando José de León, quien cuenta con un salida perfecta en el Clásico de 2023.

El estelar abridor de los Blue Jays de Toronto José Berríos se uniría en los cuartos de final si Puerto Rico adelanta a Houston, Texas.

Lugo tendrá la pelota para el primer juego contra Colombia, comunicó esta semana a El Nuevo Día el coach pitcheo José “Cheo” Rosado.

Rivera, por su parte, no tiene preferencia para abrir frente a Panamá, Canadá o Cuba.

“Lo único que estoy esperando es contra quién voy a tirar para darlo todo. En verdad, no importa el rival. Hay que ir a trabajar y darlo todo por Puerto Rico, por la familia de uno, que es lo que uno representa en el torneo. A darlo todo en el parque mío de la invernal. Que vean a (Eduardo) Rivera tirando en el Clásico se siente superbién”, apuntó Rivera.

Un brazo conocido en la liga invernal

Rivera juega para los Cangrejeros desde la temporada 2023-24. En 2025-26, abrió cuatro partidos para marca de 1-0 en 15 entradas de labor. Acumuló efectividad de 3.00 camino a ganar el campeonato. En la postemporada, tuvo salidas brillantes contra Caguas y Ponce.

En 2024-25, lideró la liga en ponches con 56 en 39 entradas.

Al Clásico, llegará como uno de los brazos más calientes al también ver acción en la Serie del Caribe en México a principios de febrero.

“Es algo que se hace día a día. Tengo que agradecer a Dios por la oportunidad de estar en el Clásico. Vamos a dar el máximo”, comentó.

Rivera será uno de los peloteros más jóvenes en la edición 2026 del “Team Rubio”. Rodríguez y el campocorto Edwin Arroyo también tiene 22 años.

Eduardo Rivera, a la derecha, durante un entrenamiento de los Cangrejeros. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Va a ser una experiencia supergrande. Hay mucho pelotero como mucho talento, dirigentes que tienen mucha experiencia. Es algo genial. Hay que darlo todo por ellos y la isla”, dijo Rivera, quien espera acumular experiencias con el dirigente Yadier Molina.

“Es como mi papá, una persona que siempre me ha apoyado en todo. Es una persona que siempre me ayuda en lo que necesite. Estaría con el todo el tiempo preguntándole cosas”, indicó.

En espera de reportarse a la novena boricua en el mismo complejo de los Red Sox, Rivera realizará trabajo de bullpen. Boston es dirigido por Alex Cora, quien fue gerente general de Puerto Rico en 2017, además de jugador en 2006 y 2009.

“Me siento superbién. Trabajo fuerte para no solamente el Clásico, también para el resto del año. Con Alex hablé y y está contento porque caí en el Clásico. Hay que ir a darlo todo”, recalcó Rivra

Selección de los Athletics en la undécima ronda del sorteo 2011 de MLB, Rivera pasó a los Red Sox en 2024.