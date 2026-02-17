Ya hay un brazo fijo: Puerto Rico define su carta para abrir el Clásico Mundial de Béisbol

El derecho abridor Seth Lugo tendrá a su cargo la primera salida de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, torneo al que el ‘Team Rubio’ llega con un cuerpo de lanzadores más estable en comparación con su contraparte de jugadores de posición.

Lugo abrirá el primer juego ante Colombia el 6 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn, informó el coach de lanzadores de Puerto Rico, José “Cheo” Rosado.

“Lo que tenemos bien claro es que (Seth) Lugo abre el primer juego. Eso lo podemos escribir en una roca. Hemos estado en conversaciones con él y está muy contento, con ganas de representar la isla y sentir el calor y el apoyo que ya sintió a la distancia”, aseguró Rosado a El Nuevo Día, quien perteneció a los Royals de Kansas City, al igual que Lugo.

Será la segunda participación de Lugo con Puerto Rico en el Clásico, luego de ver acción en la edición de 2017, en la que finalizó como el abridor con más salidas (3) en la rotación boricua, que también incluyó al derecho activo José Berríos.

Lugo tuvo un destacado 2024 con los Royals, con victorias en doble dígito (16-9), una aparición en el Juego de Estrellas y votos para el segundo lugar en el premio Cy Young.

Sin embargo, no tuvo un 2025 saludable y finalizó la temporada inactivo.

Dijo, previo a su llegada a los campamentos primaverales, que necesita en 2026 recuperar la confianza en su recta. Será su undécima campaña en las Grandes Ligas.

Luego de Lugo, la loma de Puerto Rico la ocuparían los derechos Elmer Rodríguez y José De León, y el zurdo Eduardo Rivera, sin posiciones aún establecidas, indicó Rosado. Falta poco menos de un mes para iniciar el Clásico.

Preliminarmente y dependiendo de los pareos, Rodríguez o De León podrían ocupar el segundo turno de la rotación para el próximo compromiso de Puerto Rico, explicó Rosado.

“Para el segundo juego tenemos piezas con las que nos sentimos muy cómodos de lanzarlos contra Panamá. Contamos con Elmer y con el experimentado (José) de León”, nombró Rosado.

“Nos pueden ayudar a tener ese segundo puesto en la rotación. Se ha estado haciendo la investigación de los rosters de los equipos y de los pareos de derecho o zurdo, pues el nombre puede variar entre Elmer o De León”, agregó Rosado.

Rodríguez es uno de los principales prospectos de Puerto Rico. A sus 22 años, el derecho lanzó en tres niveles de las ligas menores con los Yankees de Nueva York. Tuvo efectividad de 2.58 en 150 entradas, en las que ponchó a 176 bateadores.

Rodríguez es uno de los 17 jugadores boricuas que estarán debutando en un Clásico Mundial.

De León, por su parte, ya tiene experiencia con Puerto Rico en la edición de 2023 y tuvo una salida en las Grandes Ligas en 2025 con los Red Sox de Boston, además de ocho aperturas con los Criollos de Caguas en la pelota profesional 2025-26, en la que tuvo efectividad de 1.75 en 31 entradas.

Como alternativa y en coordinación con el grupo de coaches de Puerto Rico que dirigirá Yadier Molina, un cuarto brazo de la rotación e iniciador alterno sería Rivera, el espigado zurdo que también estuvo activo en la pelota profesional.

“Pudiéramos ser creativos y darse la situación de que estemos usando a Rivera en el juego dos o en el juego tres (detrás de Elmer o De León). O podría tener el tercer o cuarto juego. Es bueno que al fanático conozco lo que se está pensando. Ahí estamos. Tenemos las opciones”, dijo Rosado.

De los tres brazos abridores, dos llegan activos desde la pelota profesional de Puerto Rico. Con esa característica también hay varios lanzadores en el bullpen de Puerto Rico, que lideran los fuertes brazos de Edwin “Sugar” Díaz y de Fernando Cruz.

“Esa es una ventaja que tenemos”, destacó Rosado, exlanzador de los Indios de Mayagüez.

En resumen, los lanzadores de Puerto Rico para el Clásico enfrentaron menos dificultades en su confección en comparación con los jugadores de posición, aunque también sufrieron bajas.

La ausencia de Berríos para la primera ronda, así como la del relevista Alexis Díaz, afectaron la confección del grupo de lanzadores, recordó Rosado, pero no impidieron armar un staff competitivo.

“Les tenemos mucha confianza, cada uno aceptó el compromiso y aceptó el reto de todo corazón. Tenemos el ‘stuff’, la combinción de lanzadores jovenes con veteranos que nos ayudarán para hacer los pareos”, indicó Rosado, quien agradeció el trabajo del gerente general Carlos Betrán y el de su asistente Joey Solá.