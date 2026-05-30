Oscar Collazo regresará al ensogado en junio mientras espera peleas mayores

En su aún corta carrera en el boxeo profesional, el campeón mundial villalbeño Oscar Collazo se ha acostumbrado a conseguir sus logros muy rápidamente, y a dar cada nuevo paso con inmediatez.

Por eso admitió que el rival anunciado el viernes para su próxima pelea, el 20 de junio en Oceanside, California, no era el esperado.

Collazo, campeón unificado de las 105 libras en sus versiones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), chocará contra el filipino Joey Canoy, quinto mejor clasificado de la OMB y noveno por la AMB.

El boricua, que hará ante Canoy su octava defensa titular, tiene récord de 14-0 con 11 de sus victorias por nocaut. El filipino, en tanto, tiene 25-5 con 15 nocauts.

Collazo expone también su título especial de The Ring, en cuyo ranking aparece como uno de los mejores 10 peleadores ‘libra por libra’ del mundo, entre todas las categorías.

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Aunque tiene cinco derrotas, Canoy no ha perdido en sus últimas 10 peleas desde finales de 2021, periodo en el que ha acumulado nueve ganadas, seis de ellas por nocaut, y un empate.

Su enfrentamiento con Collazo marcará su primera oportunidad de pelear por un título mundial.

“Estoy contento con la compañía, Golden Boy y Miguel Cotto Promotions que me están dando la oportunidad de seguir activo. Eso es lo más importante de ser campeón, que es mantenerse activo y pelear con el que pongan de frente”, dijo Collazo en entrevista con El Nuevo Día.

“Gracias a Dios volvemos en Oceanside, por DAZN, y qué mejor que volver por una gran plataforma”.

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La cartelera en que verá acción será transmitida por esa plataforma digital, en lo que será otra de muchas instancias peleando en la costa oeste de Estados Unidos.

Será, de hecho, su sexta ocasión en el estado de California, y tercera consecutiva. Viene de ganarle en seis asaltos, en marzo, al californiano Jesús “Chiquito” Haro.

Al cuestionársele si su pelea contra Canoy la toma como una preparatoria o como un escalón hacia los combates mayores que dijo estar buscando, habló con franqueza para también reconoció que no puede confiarse.

“La tomo como algo para mantenerme activo. No siempre salen las cosas que uno quiere. Pero lo más importante es pelear. Pelear y cobrar. Sé que esas otras peleas se van a dar, pero a su debido tiempo”, aseguró el campeón mundial del peso mínimo.

Collazo recordó que en sus planes estaban realizar otra pelea unificatoria como la que ya hizo cuando, luego de convertirse en monarca de la OMB en apenas siete combates como profesional, se midió al entonces monarca minimosca de la AMB, el tailandés Thammanoon Niyomtrong, y le arrebató el título el 16 de noviembre de 2024 en Riad, Arabia Saudita.

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Con opción de unificar luego el título del CMB

“Peleando en junio (todavía) tenemos tiempo este año. Tengo entendido que Siyakholwa Kuse, el campeón africano que le ganó a Melvin Jerusalem, alzó la mano que está dispuesto a pelear en septiembre. De todo salir bien, Dios mediante, y obtener la victoria, vamos a buscar esa unificación", dijo.

Uno de los planes de Collazo más temprano en el año era enfrentar precisamente a Jerusalem en una revancha, ya que el filipino fue a quien Collazo derrotó el 23 de mayo de 2023 para arrebatarle el cetro de la OMB y convertirse en campeón mundial por primera vez.

Jerusalem volvió a reinar en la misma división, pero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y aunque parecía dispuesto a enfrenar de nuevo a Collazo, no se pudo al contraer el compromiso para chocar contra Kuse.

Ahora esa pelea unificatoria podría darse contra el africano según espera Collazo.

Por lo pronto su enfoque estará en no descuidarse con Canoy.

“Voy 100 por ciento. En cada pelea espero de mi rival todo. Vienen con hambre, vienen con esas ganas de hacerse campeón. Tomo todas mis peleas bastante en serio, no importa contra quien sea. Tengo que defenderme y verme bien”.

Collazo señaló que llevaba ya entrenando entre cinco a seis semanas, pero sin incluir guanteos. Ahora que se confirmó la fecha y el rival, comenzará de lleno su preparación.

“Lo vengo estudiando porque en algún momento iba a ir en contra de él”, agregó, hablando sobre Canoy.

“Lo he mirado, he visto sus rivales… no son de la calidad que es, pero viene en una racha, con ese deseo de tener esa oportunidad”.

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Por su parte, Brian Pérez, director ejecutivo de Miguel Cotto Promotions, empresa copromotora de Collazo junto a Golden Boy Promotions, del excampeón mundial Oscar de la Hoya, señaló que con esta pelea de junio, esperan concertar una más antes de que acabe el 2026, entre septiembre y octubre.