Listo para el Clásico: Aaron Judge pega dos jonrones en su debut en spring training

Tampa - El toletero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, conectó dos jonrones en su debut primaveral mientras se prepara para el Clásico Mundial de Béisbol el próximo mes.

El tres veces Jugador Más Valioso conectó un par de jonrones de dos carreras, uno en la tercera entrada y otro en la cuarta contra los Tigres de Detroit. Terminó de 3-2 con cuatro carreras impulsadas.

El jugador de 33 años ha ganado el MVP en tres de las últimas cuatro temporadas, incluyendo el año pasado cuando bateó .331 con 53 jonrones y 114 carreras impulsadas.

“Se acerca el Clásico Mundial de Béisbol, lo cual me entusiasma, y ​​una temporada emocionante para los Yankees”, dijo Judge después de su actuación.

“Tenemos muchos asuntos pendientes de la temporada pasada, especialmente por cómo terminó para nosotros. Solo intento ponerme en la mejor posición para ayudar a este equipo a ganar muchos partidos”.

Judge formará parte de lo que parece una alineación repleta de jugadores estrellas en la novena de Estados Unidos en el Clásico Mundial. El grupo de jugadores de posición también incluye a Bryce Harper, Gunnar Henderson, Bobby Witt Jr., Cal Raleigh y Kyle Schwarber.