¡Por ahí viene el “Team Rubio”! Edwin Díaz ya luce el cabello dorado
El nuevo cerrador puertorriqueño de los Dodgers se tiñó su cabellera a dos semanas de iniciar el Clásico Mundial de Béisbol
20 de febrero de 2026 - 4:15 PM
A dos semanas de que se cante playball en el Estadio Hiram Bithorn para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el nuevo taponero de los Dodgers de Los Ángeles Edwin “Sugar” Díaz luce el cabello rubio.
El derecho naguabeño, de 31 años, dejó ver el jueves su cabellera dorada al enfrentar bateadores de la novena angelina en los campos primaverales en Arizona.
Lució también el estilo en las fotos oficiales para la campaña 2026 de los bicampeones de Serie Mundial.
Edwin Diaz dyed his hair blonde to get ready for the 2026 WBC and faced live hitters at the Dodgers Spring workout today 🔥— Dodgers Nation (@DodgersNation) February 19, 2026
New hair for a new chapter. pic.twitter.com/1qGWtV3hHJ
El “Team Rubio” surgió durante el Clásico Mundial de Béisbol 2017, cuando todos los jugadores y el cuerpo técnico de Puerto Rico se tiñeron el cabello de rubio como amuleto de suerte. La idea se propagó por toda la isla y el tinte rubio se agotó en múltiples comercios.
Puerto Rico se quedó con el subcampeonato al perder la final contra Estados Unidos.
En 2023, los peloteros repitieron la cábala pero quedaron eliminados en cuartos de final frente a México.
Díaz va su tercer Clásico como una de las figuras principales de “Los Nuestros” ante las bajas de Francisco Lindor, Carlos Correa, Javier Báez y José Berríos, quien estará disponible para los cuartos de final.
Hace tres años, Díaz se lastimó la rodilla en la loma del loanDepot Park de Miami, Florida, durante la celebración de la victoria contra República Dominicana. Perdió la temporada completa con los Mets de Nueva York al pasar por el quirófano.
Díaz firmó en diciembre pasado un pacto de $69 millones por tres años con los Dodgers.
Puerto Rico abrirá su participación en el Clásico el 6 de marzo frente a Colombia en San Juan, sede del Grupo A.
