DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Por ahí viene el “Team Rubio”! Edwin Díaz ya luce el cabello dorado

El nuevo cerrador puertorriqueño de los Dodgers se tiñó su cabellera a dos semanas de iniciar el Clásico Mundial de Béisbol

20 de febrero de 2026 - 4:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto oficial de Edwin Díaz con los Dodgers. (Brynn Anderson)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

A dos semanas de que se cante playball en el Estadio Hiram Bithorn para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el nuevo taponero de los Dodgers de Los Ángeles Edwin “Sugar” Díaz luce el cabello rubio.

El derecho naguabeño, de 31 años, dejó ver el jueves su cabellera dorada al enfrentar bateadores de la novena angelina en los campos primaverales en Arizona.

Lució también el estilo en las fotos oficiales para la campaña 2026 de los bicampeones de Serie Mundial.

El “Team Rubio” surgió durante el Clásico Mundial de Béisbol 2017, cuando todos los jugadores y el cuerpo técnico de Puerto Rico se tiñeron el cabello de rubio como amuleto de suerte. La idea se propagó por toda la isla y el tinte rubio se agotó en múltiples comercios.

Puerto Rico se quedó con el subcampeonato al perder la final contra Estados Unidos.

En 2023, los peloteros repitieron la cábala pero quedaron eliminados en cuartos de final frente a México.

Díaz va su tercer Clásico como una de las figuras principales de “Los Nuestros” ante las bajas de Francisco Lindor, Carlos Correa, Javier Báez y José Berríos, quien estará disponible para los cuartos de final.

Hace tres años, Díaz se lastimó la rodilla en la loma del loanDepot Park de Miami, Florida, durante la celebración de la victoria contra República Dominicana. Perdió la temporada completa con los Mets de Nueva York al pasar por el quirófano.

Díaz firmó en diciembre pasado un pacto de $69 millones por tres años con los Dodgers.

Puerto Rico abrirá su participación en el Clásico el 6 de marzo frente a Colombia en San Juan, sede del Grupo A.

Christian Vázquez (receptor)Martín Maldonado (receptor)Ángel Reyes (lanzador)
1 / 30 | En imágenes: conoce los 30 jugadores del "Team Rubio" para el Clásico Mundial de Béisbol. Christian Vázquez (receptor) - Ramon "Tonito" Zayas
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
