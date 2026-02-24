Primeras salidas para Seth Lugo y José Berríos en los campos primaverales

El derecho Seth Lugo, quien será el primer abridor de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, tuvo este lunes su primera salida en los entrenamientos primaverales ante los Cubs de Chicago y no permitió anotaciones.

Lugo abrirá el 6 de marzo ante Colombia, en la primera jornada del torneo internacional en el Estadio Hiram Bithorn.

El lunes completó dos entradas frente a los Cubs y enfrentó al mínimo de bateadores, gracias también a una doble jugada (1-2-6). Realizó 27 lanzamientos y utilizó una variedad de pitcheos: recta, slider, sinker, slurve, knuckle curve, cutter, curva y cambio. Su recta más potente alcanzó las 93 millas por hora.

Permitió dos imparables, uno de ellos sólido, que salió del bate a 98 millas por hora.

También este lunes, el derecho José Orlando Berríos, quien podría unirse a la rotación de Puerto Rico para la segunda ronda del Clásico, realizó su primera salida en los entrenamientos primaverales con los Blue Jays de Toronto.

PUBLICIDAD

Berríos completó 2.2 entradas y permitió dos anotaciones ante los Mets de Nueva York, una de ellas producto de un doble al jardín contrario del jardinero boricua de los Mets, M.J. Meléndez.

Berríos realizó 47 lanzamientos y su recta alcanzó las 92 millas por hora. Enfrentó a 12 bateadores en sus 2.2 entradas de trabajo. Retiró al mínimo en las primeras dos entradas, beneficiándose de una doble jugada en la primera.