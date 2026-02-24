Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Primeras salidas para Seth Lugo y José Berríos en los campos primaverales

Ambos lanzadores boricuas mostraron buen ritmo en su debut en el ‘spring training’

24 de febrero de 2026 - 9:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Seth Lugo no permitió carreras en dos entradas. (Charlie Riedel)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El derecho Seth Lugo, quien será el primer abridor de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, tuvo este lunes su primera salida en los entrenamientos primaverales ante los Cubs de Chicago y no permitió anotaciones.

RELACIONADAS

Lugo abrirá el 6 de marzo ante Colombia, en la primera jornada del torneo internacional en el Estadio Hiram Bithorn.

El lunes completó dos entradas frente a los Cubs y enfrentó al mínimo de bateadores, gracias también a una doble jugada (1-2-6). Realizó 27 lanzamientos y utilizó una variedad de pitcheos: recta, slider, sinker, slurve, knuckle curve, cutter, curva y cambio. Su recta más potente alcanzó las 93 millas por hora.

Permitió dos imparables, uno de ellos sólido, que salió del bate a 98 millas por hora.

También este lunes, el derecho José Orlando Berríos, quien podría unirse a la rotación de Puerto Rico para la segunda ronda del Clásico, realizó su primera salida en los entrenamientos primaverales con los Blue Jays de Toronto.

Berríos completó 2.2 entradas y permitió dos anotaciones ante los Mets de Nueva York, una de ellas producto de un doble al jardín contrario del jardinero boricua de los Mets, M.J. Meléndez.

Berríos realizó 47 lanzamientos y su recta alcanzó las 92 millas por hora. Enfrentó a 12 bateadores en sus 2.2 entradas de trabajo. Retiró al mínimo en las primeras dos entradas, beneficiándose de una doble jugada en la primera.

Permitió tres imparables, otorgó una base por bolas y golpeó a un bateador.

Seth LugoJosé BerríosRoyals de Kansas CityBlue Jays de TorontoMets de Nueva YorkMJ MeléndezClásico Mundial de Béisbol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
