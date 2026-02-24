Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Estoy saludable”: José Berríos realiza su primera salida de los campos primaverales con los Blue Jays

El lanzador boricua hizo su primera aparición en el montículo desde el 24 de septiembre

24 de febrero de 2026 - 12:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Berríos concedió dos carreras en 2.2 entradas ante los Mets. (Frank Gunn)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Luego de su primera salida en los campos primaverales con los Blue Jays de Toronto, el lanzador boricua José Berríos declaró que está saludable del codo derecho.

Aunque permitió dos anotaciones en 2.2 entradas ante los Mets de Nueva York, Berríos sacó algo positivo de su apertura.

Fue su primera salida desde el 24 de septiembre.

Hoy (lunes) no tuve dudas en mi mente. Gracias a Dios estoy de regreso. Estoy saludable”, dijo el bayamonés en una publicación del portal de MLB.

Beríos concedió tres hits y un boleto gratis con dos ponches. Hizo 47 lanzamentos. Su mejor recta estuvo en 92 millas. También utilizó el sinker, la curva, el slurve y el cambio.

Los Mets ganaron 4-3.

Berríos no finalizó la temporada 2025 por una dolencia en el codo derecho y, por consiguiente, no pudo ayudar a los Blue Jays en la Serie Mundial, que se extendió a siete juegos ante los eventuales campeones Dodgers de Los Ángeles.

Berríos se disculpó recientemente con sus compañeros de equipo, luego de alejarse del equipo en la Serie Mundial.

Al concluir su participación, que incluyó una sesión de bullpen, Berríos indicó que ha fortalecido sus piernas para potenciar el impulso que genera con el torso.

“Estoy trabajando con mis piernas. De esa manera, el torso no trabaja tanto. Quiero usar mis piernas correctamente, y así mi brazo no sufrirá tanto durante la temporada. Así me sentí hoy (lunes). Estoy saludable”.

Berríos es un veterano de 10 campañas en las Mayores con un brazo saludable que le ha permitido hacer consistentemente sobre 30 salidas por temporada.

El serpentinero es una opción de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol si la novena boricua avanza a la segunda ronda del evento.

