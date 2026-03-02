Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Transporte colectivo conectará la Estación Roosevelt con el Hiram Bithorn durante el Clásico Mundial de Béisbol

El plan especial operará antes y después de cada juego para garantizar un traslado seguro y eficiente

2 de marzo de 2026 - 10:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Tren Urbano será pieza clave en el plan de movilidad para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Estadio Hiram Bithorn. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Autoridad de Transporte Integrado (ATI) anunció que fungirá como transporte oficial del Clásico Mundial de Béisbol en la isla, torneo internacional que celebrará la acción del Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn del 6 al 11 de marzo.

Como parte de los preparativos para el evento, la agencia pondrá en marcha un servicio especial de transporte colectivo que conectará directamente la Estación Roosevelt del Tren Urbano con el estadio capitalino durante los días de juego. La iniciativa busca facilitar el acceso tanto a fanáticos locales como a visitantes que llegarán a Puerto Rico para disfrutar del campeonato.

El servicio comenzará a operar dos (2) horas antes de cada partido y se mantendrá activo hasta una (1) hora después de concluido el encuentro. Según se informó, el plan operacional será flexible y se ajustará conforme a la demanda y al calendario oficial del evento, “con el fin de ofrecer un traslado eficiente, seguro y accesible”.

Carril exclusivo

Para agilizar la movilidad, ATI implementará un carril exclusivo en la Avenida Roosevelt que permitirá el tránsito expedito de las unidades de transporte. Además, coordinará esfuerzos con la Policía de Puerto Rico y organizará áreas de espera en la Estación Roosevelt para garantizar un flujo ordenado de pasajeros.

“El World Baseball Classic posiciona a Puerto Rico ante el mundo como sede de grandes eventos deportivos, y en ATI asumimos con responsabilidad el compromiso de garantizar una movilidad organizada, segura y eficiente para nuestra ciudadanía y los miles de visitantes que llegarán a la isla”, manifestó la agencia a través de un comunicado escrito.

La Estación Roosevelt servirá como punto de conexión directa hacia el Hiram Bithorn durante el torneo en la isla.
La Estación Roosevelt servirá como punto de conexión directa hacia el Hiram Bithorn durante el torneo en la isla. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Este esfuerzo reafirma nuestra misión de integrar el transporte colectivo como pieza clave en el desarrollo económico y turístico de Puerto Rico”, añadió Josué Menéndez Agosto, director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado.

La agencia exhortó a la ciudadanía a optar por el transporte colectivo como alternativa para llegar al estadio y así contribuir a una experiencia de movilidad más organizada durante el desarrollo del torneo.

El “Team Rubio” albergará el Grupo A junto a Colombia, Panamá, Cuba y Canadá.

Edwin "Sugar" Díaz (lanzador)Christian Vázquez (receptor)Ángel Reyes (lanzador)
1 / 30 | En imágenes: conoce los 30 jugadores del "Team Rubio" para el Clásico Mundial de Béisbol. Edwin "Sugar" Díaz (lanzador) - Carlos Giusti/Staff
BéisbolClásico Mundial de BéisbolAutoridad de Transporte IntegradoEstadio Hiram BithornTren Urbano
