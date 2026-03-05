Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Australia abre el Clásico Mundial en Tokio con triunfo 3-0 sobre Taiwán

Mientras, Corea del Sur aplastó 11-4 a la República Checa en el segundo juego de la jornada del Grupo C

5 de marzo de 2026 - 12:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Travis Bazzana, de Australia, celebra tras batear un jonrón solitario contra Taiwán en la séptima entrada de un partido del Clásico Mundial de Béisbol en Tokio. (Hiro Komae)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Australia inauguró el Clásico Mundial de Béisbol el jueves, con un triunfo de 3-0 sobre Taiwán en el Tokyo Dome, gracias a un jonrón de Travis Bazzana en la séptima entrada y un cuadrangular de dos carreras de Robbie Perkins en la quinta.

Bazzana fue la primera selección del draft amateur de MLB en 2024 y se espera que esta temporada juegue en Triple A con la organización de los Guardians de Cleveland.

“Si te pones a pensar en las dos cosas en las que más añoraba cuando crecía, estar jugando en el Clásico y en el Tokyo Dome estaban ahí, porque siempre veníamos aquí, así como jugar en la Serie Mundial y las Grandes Ligas”, comentó Bazzana. ”Es especial”.

Por supuesto, su sueño de la Serie Mundial aún está por cumplirse.

Los dos vuelacercas fueron suficientes en un juego cerrado que dominaron los lanzadores. Taiwán consiguió apenas tres hits, y Australia sumó siete.

Fue una victoria potencialmente crucial para Australia, que también ganó su primer juego en 2023, frente a Corea del Sur en su camino a los cuartos de final y a una ajustada derrota 4-3 ante Cuba.

El abridor australiano Alex Wells lanzó tres innings sin hit, y Jack O’Loughlin resolvió los siguientes tres, en los que permitió sólo dos imparables y preparó el escenario para el bullpen.

O’Laughlin se llevó la victoria y Jon Kennedy logró el salvamento. Po-Yu Chen cargó con la derrota.

Corea del Sur vence a los checos

En tanto, Corea del Sur sacudió cuatro jonrones y aplastó 11-4 a la República Checa en el segundo juego de la jornada del Grupo C en Tokio.

Shay Whitcomb, de los Astros de Houston, pegó dos jonrones en apariciones consecutivas al plato; su compañero Bo Gyeong Moon disparó un grand slam, y Jahmai Jones, de los Tigers de Detroit, añadió un jonrón solitario en la octava entrada.

Clásico Mundial de Béisbol
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
