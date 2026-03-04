Estadio Hiram Bithorn: remodelado de arriba abajo con inversión millonaria

El amplio pasillo que bordea el Estadio Hiram Bithorn, justo después de cruzar los portones y antes de asomarse al terreno de juego, está que brilla.

Literalmente.

Es parte de la gran remodelación por la que pasó la legendaria y longeva instalación deportiva inaugurada en 1962, y que desde este fin de semana vuelve a vestirse con sus mejores galas para una nueva edición del Clásico Mundial de Béisbol, tras una ausencia de 13 años que llegará a su fin el viernes.

Desde la superficie del piso, las losas instaladas en el vestíbulo principal, la amplitud, comodidad y elegancia de los baños públicos, todo da la sensación cual si fuera un estadio nuevo, o al menos uno que ha sido acondicionado para una gran fiesta que se ha estado esperando por años.

PUBLICIDAD

Camerinos que huelen a nuevos y que dan la sensación de estar pisando un verdadero parque del béisbol de Grandes Ligas en Estados Unidos, es parte de lo que pudo apreciarse en un recorrido guiado por personal del Municipio de San Juan el miércoles, y encabezado por el alcalde la ciudad capital, Miguel Romero.

El ‘clubhouse’ local ya no parece el de los Cangrejeros de Santurce de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente que se coronaron campeones en enero.

Del 6 al 11 el inquilino principal será el llamado Team Rubio de Puerto Rico que será el anfitrión del Grupo A del Clásico Mundial, donde jugarán además Colombia, Panamá, Cuba y Canadá.

Un rótulo del torneo mundialista adorna la entrada del estadio. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Creo que es evidente el cambio en el estadio. Ha sido el cambio y la renovación más intensa que se ha hecho desde que este estadio se inauguró en 1962. Y complacido también porque además de haberlo renovado en lo que es el terreno, las butacas, los camerinos, la boleteria, los baños, y el sistema de sonido, hemos logrado preservar la estructura arquitectónica”, señaló en un aparte con la prensa Romero tras una conferencia de prensa este miércoles en la mañana.

El ejecutivo municipal, que informó que las labores de remodelación de casi 18 meses ascendieron a $39,657,666.79, indicó que esa cifra no cuenta el primer cambio que se hizo, que fue instalar en 2022 una nueva pizarra electrónica a un costo aproximado de casi un $1 millón.

“El estadio no tenía ni siquiera una pizarra. Estaban jugando con una pizarra que prestaba un negocio privado, y funcionaba como auspicio”, dijo.

PUBLICIDAD

Ahora luce distinto. Lo que parecía una instalación en deterioro, con una grama artificial imponente, vallas publicitarias gigantescas y una vista hacia la autopista y edificios que se observan más allá de la valla y las gradas de la zona de los jardines, ahora brinda una sensación de estadios del ‘Gran Circo’.

Las nuevas butacas color gris, en combinación con otras en un tono azul oscuro, dan un nuevo matiz, muy distinto al de aquellos viejos asientos de un naranja desgastado por el sol, la lluvia y los años. En total, 15,800 sillas fueron reemplazadas, precisó Romero.

Los camerinos del parque fueron remodelados completamente. (Ramon "Tonito" Zayas)

En fin, un estadio muy distinto al que el equipo de Puerto Rico y sus visitantes en 2013 tuvieron cuando se jugó por última vez un partido del evento mundialista.

Distinto a remodelaciones del Bithorn anteriores, lo que destacó el alcalde en términos de que es la remodelación más grande que se ha hecho al Bithorn es algo que notarán también los espectadores, desde la entrada al parque.

Para complacer al fanático también

Como dijo el empresario Antonio Muñoz Grajales, de la promotora a cargo del montaje, MB Sports, esta vez los cambios no solo estuvieron enfocados en complacer a los jugadores.

“La verdad es que las mejoras que se hicieron, yo entiendo que van a ser el agrado del público. Se cambiaron todas las butacas, se mejoraron los baños, mucho más limpios los espacios, el terreno de juego está en perfectas condiciones”, destacó Muñoz.

“Normalmente se hacía la pintura y muchas mejoras para los jugadores en el terreno de juego y los ‘clubhouses’. Pero en esta ocasión hubo mejoras para el fanático. Por otro lado, el ánimo de la fanaticada y de los auspiciadores es excelente”.

PUBLICIDAD

Las mejoras lógicamente sí incluyeron pintura, pero esta vez no fue algo para cubrir lo que estuviera feo. Uno de los cambios más notables han sido los baños públicos, no solo por lo espaciosos, sino por lo elegantes que quedaron, muy semejantes a los que se pueden apreciar en un hotel de gran escala o en un centro de convenciones.

Los baños también fueron remodelados. (Ramon "Tonito" Zayas)

También se mejoró el sistema de rotulación, así como la zona de las llamadas góndolas de transmisión y de la prensa. Así mismo durante el recorrido se pudo apreciar la calidad del nuevo sistema de sonido que se instaló a un costo de $2.2 millones. También se corrigieron las goteras del techo.

Puerto Rico jugará siempre en el segundo turno de cada jornada, a las 7:00 de la noche, incluyendo el martes, 10 de marzo cuando su choque contra Canadá será el único de ese día.

A diferencia de los primeros cuatro días, el martes y el miércoles solo habrá un juego, siendo el último de la fase de grupos en Puerto Rico el de Canadá contra Cuba a las 3:00 de la tarde el 11 de marzo.

Jaulas de bateo bajo techo

Aunque el Bithorn no posee todas las instalaciones que poseen los estadios modernos de Grandes Ligas de dimensiones mucho mayores, para el Clásico las necesidades de los jugadores serán cubiertas.

Por ejemplo, a falta de cajas de bateo bajo techo en el parque como es común ver en las Grandes Ligas, los jugadores que vean acción en Puerto Rico van a tener el mismo servicio a pasos del Bithorn, ya que en el contiguo Coliseo Roberto Clemente fueron colocadas cuatro jaulas de bateo en el interior, cubiertas por mallas protectoras.