Los dirigentes Yadier Molina y Alex Cora se saludan al intercambiar alineaciones previo al partido.

1 / 8 Elmer Rodríguez y Carlos Cortés lucen en fogueo de Puerto Rico contra Boston de cara al Clásico Mundial

Elmer Rodríguez y Carlos Cortés lucen en fogueo de Puerto Rico contra Boston de cara al Clásico Mundial. Los dirigentes Yadier Molina y Alex Cora se saludan al intercambiar alineaciones previo al partido.

1 / 8 | Elmer Rodríguez y Carlos Cortés lucen en fogueo de Puerto Rico contra Boston de cara al Clásico Mundial. Los dirigentes Yadier Molina y Alex Cora se saludan al intercambiar alineaciones previo al partido. - Héctor “Titito” Rosa

El derecho Elmer Rodríguez lanzó tres entradas en cero y el bateador designado Carlos Cortés terminó de 3-3 para Puerto Rico vencer el martes, 5-3, a los Red Sox de Boston en el primero de dos fogueos de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Ante la presencia de 8,620 fanáticos en el JetBlue Park en Fort Myers, Florida, Rodríguez permitó un hit con dos ponches y dos boletos gratis.

El prospecto de los Yankees de Nueva York tendrá a cargo la salida del partido del lunes contra Cuba en el Estadio Hiram Bithorn como parte de la acción del Grupo A.

“Superespecial. Nunca he estado en un ambiente. Ya me imagino lo que sería tirar en el Bithorn. Emocionado. Vamos para encima”, declaró Rodríguez luego de su salida

“Es la primera vez que represento a Puerto Rico en un torneo así. Era lo que siempre quería hacer, desde chiquito. Superagradecido”, agregó.

PUBLICIDAD

Cortés, de los Athletics de Oakland, anotó dos veces en el partido.

Los boricuas tomaron el control del juego desde la primera entrada con un ramillete de tres carreras. La primera anotación llegó con sencillo de Nolan Arenado que impulsó a Willi Castro.

Luego, un lanzamiento salvaje del lanzador Jake Bennett permitió la segunda carrera en las piernas de Arenado, mientras que un elevado de sacrificio de MJ Meléndez remolcó la tercera, anotada por Cortés.

En la tercera entrada, un doblete de Emmanuel “Pulpo” Rivera produjo la cuarta carrera del conjunto boricua.

Más adelante, en el sexto episodio, un sencillo de Eddie Rosario trajo al plato la quinta anotación.Cortés lideró la ofensiva de Puerto Rico al batear tres imparables y anotar en dos ocasiones.

Los Red Sox, dirigidos por el cagueño Alex Cora, marcaron sus primeras dos carreras en la parte baja de la sexta entrada mediante sencillos de Isiah Kiner-Falefa y Mickey Gasper.

En el séptimo episodio añadieron una más con imparable de Yoeilin Céspedes. Puerto Rico utilizó ocho lanzadores en el encuentro, encabezados por Rodríguez,

El relevista Yacksel Ríos se apuntó el salvamento tras lanzar 1.2 entradas. José de León, en agenda para iniciar un partido en la isla, lanzó una entrada en cero tras relevar a Rodríguez.

El equipo boricua disputará este miércoles su último juego de exhibición a las 2:00 p.m. frente a los a Twins de Minnesota en el Lee Health Sports Complex de Fort Myers.