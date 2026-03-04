Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Elmer Rodríguez y Carlos Cortés lucen en fogueo de Puerto Rico contra Boston de cara al Clásico Mundial

Los boricuas vuelven al terreno el miércoles frente a los Twins de Minnesota antes de viajar a la isla

4 de marzo de 2026 - 11:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los dirigentes Yadier Molina y Alex Cora se saludan al intercambiar alineaciones previo al partido.Elmer Rodríguez abrió el juego de exhibición entre Puerto Rico y los Red Sox de Boston rumbo al Clásico Mundial de Béisbol.El jardinero Eddie Rosario impulsó la quinta carrera de los boricuas.
1 / 8 | Elmer Rodríguez y Carlos Cortés lucen en fogueo de Puerto Rico contra Boston de cara al Clásico Mundial. Los dirigentes Yadier Molina y Alex Cora se saludan al intercambiar alineaciones previo al partido. - Héctor “Titito” Rosa
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El derecho Elmer Rodríguez lanzó tres entradas en cero y el bateador designado Carlos Cortés terminó de 3-3 para Puerto Rico vencer el martes, 5-3, a los Red Sox de Boston en el primero de dos fogueos de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

RELACIONADAS

Ante la presencia de 8,620 fanáticos en el JetBlue Park en Fort Myers, Florida, Rodríguez permitó un hit con dos ponches y dos boletos gratis.

El prospecto de los Yankees de Nueva York tendrá a cargo la salida del partido del lunes contra Cuba en el Estadio Hiram Bithorn como parte de la acción del Grupo A.

“Superespecial. Nunca he estado en un ambiente. Ya me imagino lo que sería tirar en el Bithorn. Emocionado. Vamos para encima”, declaró Rodríguez luego de su salida

“Es la primera vez que represento a Puerto Rico en un torneo así. Era lo que siempre quería hacer, desde chiquito. Superagradecido”, agregó.

Cortés, de los Athletics de Oakland, anotó dos veces en el partido.

Los boricuas tomaron el control del juego desde la primera entrada con un ramillete de tres carreras. La primera anotación llegó con sencillo de Nolan Arenado que impulsó a Willi Castro.

Luego, un lanzamiento salvaje del lanzador Jake Bennett permitió la segunda carrera en las piernas de Arenado, mientras que un elevado de sacrificio de MJ Meléndez remolcó la tercera, anotada por Cortés.

En la tercera entrada, un doblete de Emmanuel “Pulpo” Rivera produjo la cuarta carrera del conjunto boricua.

Más adelante, en el sexto episodio, un sencillo de Eddie Rosario trajo al plato la quinta anotación.Cortés lideró la ofensiva de Puerto Rico al batear tres imparables y anotar en dos ocasiones.

Los Red Sox, dirigidos por el cagueño Alex Cora, marcaron sus primeras dos carreras en la parte baja de la sexta entrada mediante sencillos de Isiah Kiner-Falefa y Mickey Gasper.

En el séptimo episodio añadieron una más con imparable de Yoeilin Céspedes. Puerto Rico utilizó ocho lanzadores en el encuentro, encabezados por Rodríguez,

El relevista Yacksel Ríos se apuntó el salvamento tras lanzar 1.2 entradas. José de León, en agenda para iniciar un partido en la isla, lanzó una entrada en cero tras relevar a Rodríguez.

El equipo boricua disputará este miércoles su último juego de exhibición a las 2:00 p.m. frente a los a Twins de Minnesota en el Lee Health Sports Complex de Fort Myers.

Tras el encuentro, la novena viajará a San Juan. El jueves está programada una práctica a la 1:00 p.m. en el Bithorn.

Tags
Clásico Mundial de BéisbolRed Sox de BostonPuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: