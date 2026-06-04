La gran pregunta de la Selección: ¿quiénes estarán disponibles para la ventana decisiva?

Canóvanas - Tremont Waters atacó el canasto entre la defensa de los Vaqueros de Bayamón el miércoles en el Coliseo Carlos Miguel Mangual, de Canóvanas. Cuando parecía encaminado a definir la jugada, sorprendió con un pase de fantasía por la espalda que encontró a George Conditt IV debajo del aro. El centro completó la asistencia con un potente donqueo.

¿Es una escena que veremos en la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027?

A un mes de los cruciales partidos en la carretera contra Canadá y Bahamas, el dirigente nacional Carlos González, quien tiene al mando a ambos canasteros en los Gigantes de Carolina-Canóvanas, no pudo confirmarlos para la convocatoria del 3 y 6 de julio.

“Debo ser responsable y esperar que salgan todos los nombres posibles. De ahí ver lo que sucede. Dios mediante, no surja alguna lesión. Sin duda alguna, debemos llevar el mejor grupo posible”, expresó González luego del triunfo de los Gigantes sobre los Vaqueros.

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Agregó que la convocatoria de los 24 jugadores está próxima a salir. Canadá, rival de los boricuas el 3 de julio, hizo público su lista de jugadores encabezada por el dos veces Jugador Más Valioso de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander.

Waters, quien no se ha hecho disponible para hablar con la prensa, no viste la camiseta de Puerto Rico desde los pasados Juegos Olímpicos París 2024. El armador lidió con una rehabilitación de un tendón de Aquiles operado.

Su regreso a cancha fue con los Gigantes en el torneo actual del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Promedia 14.7 puntos y 6.9 asistencias en 22 partidos.

Tremont Waters no jugea con la Selección Nacional desde 2024. (Ramon "Tonito" Zayas)

Conditt IV, por su parte, se lastimó la pantorrilla durante la segunda ventana en el Coliseo Roberto Clemente. Está activo con los Gigantes buscando caer en forma.

Surgió, además, una discordia entre el pivot y el gerente general Carlos Arroyo, también coapoderado de los Vaqueros, luego de una discusión en el Coliseo Rubén Rodríguez el pasado 21 de mayo. El centro tomó las redes de inmediato luego del incidente para anunciar su retiro del combinado patrio.

Los mensajes fueron borrados en menos de 24 horas y el presidente federativo Yum Ramos informó, por su cuenta, que el malentendido fue resuelto.

Fuera de Waters y Conditt IV, la disponibilidad de José Alvarado también es una interrogante. El armador se encuentra en las Finales de la NBA con los Knicks de Nueva York. Un séptimo juego contra los Spurs de San Antonio, de ser necesario, sería el 19 de junio.

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“Esos son cosas que uno hace una idea. Si se hace campeón, no me extrañaría que diga quiere disfrutar, etc. Son cosas que hay que seguir monitoreando”, señaló González.

“Pero, sin duda, tenemos un gran núcleo en el BSN jugando. Dios mediante, ese grupo que se conforme va a estar a mayor ritmo que en ventanas anteriores porque están jugando aquí y es mucho más fácil el proceso. Es ir allá a batallar”, añadió.

De los jugadores en el BSN, el alero de los Osos de Manatí Chris Ortiz se operó la mano y quedó fuera por el resto del torneo.

Canasteros como Julian Strawther, Ethan Thompson, Alex morales, Enrique Freeman y Markus Howard no están descartados.

José Alvarado está en sus primeras finales de la NBA con los Knicks de Nueva York. (David J. Phillip)

“Siempre se habla (con ellos) en todas las ventanas. Son más de 30 jugadores. Se siguen y se evalúan, sobre sus planes. Ha sucedido que tenemos siete armadores y al final nos quedamos con dos por lesiones o compromisos. Por eso la magnitud de la preselección”, apuntó González.

Puerto Rico tiene marca de 1-3 en el Grupo B. Canadá ya aseguró el pase a la segunda fase en las Américas al jugar para 4-0.

A los canadienses le sigue Jamaica (2-2), seleccionado que ganó sus dos partidos contra los boricuas. Bahamas tiene la misma marca que Puerto Rico.

Los primeros tres de la llave avanzan a la cuarta ventana en agosto y septiembre. El Grupo B se fusionara con los clasificados del Grupo D para convertirse en el F. Uruguay y Argentina ya adelantaron para el cruce.