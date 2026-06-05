Leones remontan para propinar tercera derrota al hilo a Arecibo

Los Leones de Ponce borraron el jueves una desventaja de 12 putos para vencer, 101-92, a los Capitanes de Arecibo en el auditorio Juan ‘Pachín’ Vicéns.

La victoria permitió a los melenudos mejorar su marca a 10-16 y colocarse a apenas medio juego de los Indios de Mayagüez en la batalla por la cuarta y última posición clasificatoria de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con la derrota, los Capitanes sufrieron su tercer revés consecutivo y cayeron al segundo puesto con récord de 14-8. El quinteto de la Villa del Capitán Correa no gana desde la partida del importado Jack McVeigh.

Jezreel De Jesús lideró la ofensiva de los Leones con 35 puntos. Thomas Robinson tuvo un sólido juego al registrar un doble-doble de 20 tantos y 12 rebotes, mientras Jalen Crutcher añadió 15 unidades y Alejandro Vázquez aportó 14.

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Por los Capitanes, Ramses Meléndez encabezó la ofensiva con 17 puntos. Justin Reyes y Cady Lalanne aportaron 14 tantos cada uno, mientras Timothy Soares sumó 12 y Malachi Smith terminó con 11.

Arecibo dominó gran parte de la primera mitad y llegó a disfrutar de una ventaja de 12 puntos, 41-29, luego de un triple de Malachi Smith con cinco minutos por jugarse en el segundo parcial.

Los visitantes se fueron al descanso al frente 50-43, pero los Leones respondieron con fuerza tras el intermedio.

Un gancho de Robinson culminó un avance de 12-3 que colocó a Ponce al frente de manera definitiva, 69-65, con 2:32 por jugarse en el tercer periodo.

Los melenudos cerraron los primeros 30 minutos con ventaja de 76-71 y continuaron ampliando la diferencia en el último parcial.

Un triple de Alejandro Vázquez, en su regreso a juego al estar fuera por lesión, estableció la mayor ventaja de la noche para los locales, 96-81, restando 2:02 de acción.