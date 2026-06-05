Leones remontan para propinar tercera derrota al hilo a Arecibo
En Manatí, los Criollos vieron detenida su racha de cinco victorias en el BSN
5 de junio de 2026 - 11:39 PM
5 de junio de 2026 - 11:39 PM
Los Leones de Ponce borraron el jueves una desventaja de 12 putos para vencer, 101-92, a los Capitanes de Arecibo en el auditorio Juan ‘Pachín’ Vicéns.
La victoria permitió a los melenudos mejorar su marca a 10-16 y colocarse a apenas medio juego de los Indios de Mayagüez en la batalla por la cuarta y última posición clasificatoria de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).
Con la derrota, los Capitanes sufrieron su tercer revés consecutivo y cayeron al segundo puesto con récord de 14-8. El quinteto de la Villa del Capitán Correa no gana desde la partida del importado Jack McVeigh.
➡️ Osos y Leones controlan la jornada y suman victorias de local 🙌#LaMásDura pic.twitter.com/g5zPjmg1gV— Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) June 5, 2026
Jezreel De Jesús lideró la ofensiva de los Leones con 35 puntos. Thomas Robinson tuvo un sólido juego al registrar un doble-doble de 20 tantos y 12 rebotes, mientras Jalen Crutcher añadió 15 unidades y Alejandro Vázquez aportó 14.
Por los Capitanes, Ramses Meléndez encabezó la ofensiva con 17 puntos. Justin Reyes y Cady Lalanne aportaron 14 tantos cada uno, mientras Timothy Soares sumó 12 y Malachi Smith terminó con 11.
Arecibo dominó gran parte de la primera mitad y llegó a disfrutar de una ventaja de 12 puntos, 41-29, luego de un triple de Malachi Smith con cinco minutos por jugarse en el segundo parcial.
Los visitantes se fueron al descanso al frente 50-43, pero los Leones respondieron con fuerza tras el intermedio.
Un gancho de Robinson culminó un avance de 12-3 que colocó a Ponce al frente de manera definitiva, 69-65, con 2:32 por jugarse en el tercer periodo.
Los melenudos cerraron los primeros 30 minutos con ventaja de 76-71 y continuaron ampliando la diferencia en el último parcial.
Un triple de Alejandro Vázquez, en su regreso a juego al estar fuera por lesión, estableció la mayor ventaja de la noche para los locales, 96-81, restando 2:02 de acción.
En el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu, los Osos de Manatí (9-16) frenaron la racha de los Criollos de Caguas (16-9) al ganar 98-89.
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