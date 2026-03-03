Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Voy a darlo todo”: Nolan Arenado honrará sus raíces puertorriqueñas en el Clásico Mundial

El 10 veces ganador del Guante de Oro y futuro candidato al Salón de la Fama defenderá la esquina caliente del ‘Team Rubio’

3 de marzo de 2026 - 5:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nolan Arenado suelta el brazo en uniforme de Puerto Rico, en la primera práctica de la novena boricua previo a su debut este viernes en el Clásico Mundial. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

Nolan Arenado está cumpliendo con su lado boricua, que hoy cuenta con él.

El jugador estadounidense, hijo de madre puertorriqueña, vestirá el uniforme de Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Arenado explicó sus razones para ponerse la franela monoestrellada en esta edición, luego de haber representado anteriormente a Estados Unidos.

El antesalista figura como el tercera base titular de Puerto Rico y expresó a la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas el orgullo que siente por representar a la isla.

“A Puerto Rico”, comenzó diciendo en declaraciones publicadas en video el jugador nacido en California, “estoy orgulloso de representarles. Voy a darlo todo”.

Arenado, quien cumplirá 35 años temprano en la temporada 2026, ocupará la posición que en 2017 defendió Carlos Correa y en 2023 Emmanuel “Pulpo” Rivera. Se convierte así en una de las principales figuras tanto en el terreno como en la caja de bateo para el equipo boricua, que además de Correa también perdió para esta edición del Clásico a figuras como Francisco Lindor, Kike Hernández y Javier Báez, entre otros.

Muy posiblemente, esta será su última oportunidad de jugar en un Clásico Mundial, y lo hará tras haber representado previamente a Estados Unidos en la edición anterior.

El antesalista afirmó que jugará orgulloso de sus raíces latinas.

Yadier Molina dirigió el primer entrenamiento de Puerto Rico.El gerente general Carlos Beltrán habla con el coach de bateo Edgar Martínez.Todo el staff técnico y adminitrativo se reúne previo a la práctica.
1 / 20 | En imágenes: mira cómo fue la primera práctica de Puerto Rico rumbo al Clásico Mundial. Yadier Molina dirigió el primer entrenamiento de Puerto Rico. - Federación de Béisbol de Puerto Rico

“Estoy orgulloso de la sangre latina que llevo. Como todos saben, mi papá es de Cuba, mi mamá es de Puerto Rico y mi abuela es de Guayama, en Puerto Rico”, expresó en su mensaje, dirigido tanto al público estadounidense como al internacional.

“Es importante para mí representar ese lado de mis raíces en el mejor deporte del mundo. Es increíble”, agregó.

Arenado es un veterano de 13 temporadas en las Grandes Ligas. Jugó sus primeras campañas con los Rockies de Colorado y luego pasó cinco temporadas con los Cardinals de San Luis.

Ahora también vivirá su debut con Puerto Rico bajo la dirección de una de las leyendas de los Cardinals, el exreceptor Yadier Molina, quien fungirá como dirigente del equipo.

Molina y Arenado coincidieron como compañeros en San Luis entre 2021, cuando Arenado llegó a los Cardinals, y 2022, temporada en la que Molina anunció su retiro de las Mayores.

Tras su retiro, Molina continuó vinculado a la organización como asistente especial del presidente de operaciones de béisbol. Por su parte, Arenado pertenece actualmente a los Diamondbacks de Arizona.

ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
