Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Nunca se me han acercado para coachear”: Jorge Posada sin resentimientos por no estar con Puerto Rico en el Clásico

El cuatro veces campeón de Serie Mundial con los Yankees estará de coach con la novena de Italia

4 de marzo de 2026 - 4:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jorge Posada attends the media from the Rain & Rose Charity Benefit & Celebrity Pickleball Tournament, held at the Sports Hub of the Dorado Beach Resort & Club. (Carlos Rivera Giusti)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

------

El otrora receptor puertorriqueño Jorge Posada expresó que no guarda resentimientos por no haber recibido una llamada de la Federación de Béisbol de Puerto Rico para integrarse al cuerpo técnico de la novena boricua en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Posada, de 55 años y cuatro veces campeón de Serie Mundial con los Yankees de Nueva York, estará en el magno evento como entrenador en la novena de Italia, dirigida por el también exreceptor, Francisco Cervelli.

“Nunca (se me acercaron). No tengo nada en contra de Puerto Rico ni nada, pero nunca se me han acercado para coachear”, declaró Posada a la cuenta Con las Bases Llenas.

“Cervelli me dio esa llamadita. Lo pensé. Dije déjame darme un tiempo para pensarlo y en menos de una hora ya lo estaba llamada para atrás. Pienso que es una oportunidad muy bonita. Italia nos encanta y creo es una oportunidad que puede abrir diferentes puertas. Contento de estar aquí”, agregó.

Posada y Cervelli fueron compañeros de equipo en los Yankees.

Puerto Rico, que tiene a Carlos Beltrán como gerente general, cuenta con una lista de coaches de lujo.

Dirigidos por el exreceptor estrella Yadier Molina, Alex Cintrón está de coach de banca, con Edgar Martínez, miembro del Salón de la Fama de Béisbol, en función de coach de bateo; y José “Cheo” Rosado como coach de pitcheo.

Juan “Igor” González también está como instructor de bateo. Santos Alomar Jr. trabajará como coach de primera pase y Joey Cora como coach de tercera. Roberto Alomar, también inmortal de Cooperstown, y Carlos Delgado, entre otros exjugadores, están como asesores.

Italia formará parte del Grupo B en la ronda preliminar del Clásico, que jugará en el Daikin Park de Houston junto a Estados Unidos, México, Gran Bretaña y Brasil.

