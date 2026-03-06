¿Cuándo juega Puerto Rico en el Clásico? Conoce el calendario de partidos
La acción del Grupo A arrancará este viernes en el Estadio Hiram Bithorn con dos compromisos en calendario
6 de marzo de 2026 - 8:58 AM
6 de marzo de 2026 - 8:58 AM
Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.
--------
Este viernes, finalmente, arrancará la acción del Grupo A en el Clásico Mundial de Béisbol en el Estadio Hiram Bithorn con dos partidos en calendario.
Un total de cinco países participarán en este grupo como parte de la sexta edición del torneo: Canadá, Colombia, Cuba, Panamá y el anfitrión Puerto Rico.
Cuba y Panamá abrirán la jornada del viernes al mediodía, mientras Puerto Rico chocará por primera vez en la historia del certamen ante Colombia a las 7:00 p.m.
El derecho Seth Lugo lanzará por Puerto Rico.
Los portones para el público en general se abrirán dos horas antes de cada partido.
Aquí compartimos el calendario del Grupo A:
6 de marzo
7 de marzo
8 de marzo
9 de marzo
10 de marzo
11 de marzo
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: