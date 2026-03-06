¿Cuándo juega Puerto Rico en el Clásico? Conoce el calendario de partidos

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

Este viernes, finalmente, arrancará la acción del Grupo A en el Clásico Mundial de Béisbol en el Estadio Hiram Bithorn con dos partidos en calendario.

Un total de cinco países participarán en este grupo como parte de la sexta edición del torneo: Canadá, Colombia, Cuba, Panamá y el anfitrión Puerto Rico.

Cuba y Panamá abrirán la jornada del viernes al mediodía, mientras Puerto Rico chocará por primera vez en la historia del certamen ante Colombia a las 7:00 p.m.

El derecho Seth Lugo lanzará por Puerto Rico.

Los portones para el público en general se abrirán dos horas antes de cada partido.

Aquí compartimos el calendario del Grupo A:

6 de marzo

Cuba vs. Panamá, 12 p.m.

Puerto Rico vs. Colombia, 7 p.m.

7 de marzo

Colombia vs. Canadá, 12 p.m.

Panamá vs. Puerto Rico, 7 p.m.

8 de marzo

Colombia vs. Cuba, 12 p.m.

Panamá vs. Canadá, 7 p.m.

9 de marzo

Colombia vs. Panamá, 12 p.m.

Cuba vs. Puerto Rico, 7 p.m.

10 de marzo

Canadá vs. Puerto Rico, 7 p.m.

11 de marzo

Canadá vs. Cuba, 3 p.m.

Formato y fases del torneo

El torneo comienza con 20 equipos jugando en la ronda preliminar, divididos en cuatro grupos de cinco equipos cada uno, en cuatro ciudades sede: San Juan, Puerto Rico (Grupo A); Houston, TX (Grupo B); Tokio, Japón (Grupo C); Miami, FL (Grupo D).

En la ronda de grupos cada equipo se enfrenta una vez a cada uno de sus rivales, para un total de cuatro juegos.

Al terminar la ronda, los dos equipos de mejor récord o actuación (en casos de empates se definen los dos mejores por otros criterios) adelantan a la siguiente ronda, la de cuartos de final.