DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Cuándo juega Puerto Rico en el Clásico? Conoce el calendario de partidos

La acción del Grupo A arrancará este viernes en el Estadio Hiram Bithorn con dos compromisos en calendario

6 de marzo de 2026 - 8:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Estadio Hiram Bithorn albergará la acción del Grupo A desde este viernes con dos partidos en calendario. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

Este viernes, finalmente, arrancará la acción del Grupo A en el Clásico Mundial de Béisbol en el Estadio Hiram Bithorn con dos partidos en calendario.

Un total de cinco países participarán en este grupo como parte de la sexta edición del torneo: Canadá, Colombia, Cuba, Panamá y el anfitrión Puerto Rico.

Cuba y Panamá abrirán la jornada del viernes al mediodía, mientras Puerto Rico chocará por primera vez en la historia del certamen ante Colombia a las 7:00 p.m.

El derecho Seth Lugo lanzará por Puerto Rico.

Los portones para el público en general se abrirán dos horas antes de cada partido.

Aquí compartimos el calendario del Grupo A:

6 de marzo

  • Cuba vs. Panamá, 12 p.m.
  • Puerto Rico vs. Colombia, 7 p.m.

7 de marzo

  • Colombia vs. Canadá, 12 p.m.
  • Panamá vs. Puerto Rico, 7 p.m.

8 de marzo

  • Colombia vs. Cuba, 12 p.m.
  • Panamá vs. Canadá, 7 p.m.

9 de marzo

  • Colombia vs. Panamá, 12 p.m.
  • Cuba vs. Puerto Rico, 7 p.m.

10 de marzo

  • Canadá vs. Puerto Rico, 7 p.m.

11 de marzo

  • Canadá vs. Cuba, 3 p.m.
Un "rubio" Fernando Cruz llega al Hiram Bithorn.Elmer Rodríguez es todo sonrisas.T-Mobile, principal auspiciador del Clásico Mundial de Béisbol para El Nuevo Día.
1 / 15 | En imágenes: jugadores de Puerto Rico lucen nuevamente el “Team Rubio”. Un "rubio" Fernando Cruz llega al Hiram Bithorn. - Ramon "Tonito" Zayas
  • Formato y fases del torneo
  • El torneo comienza con 20 equipos jugando en la ronda preliminar, divididos en cuatro grupos de cinco equipos cada uno, en cuatro ciudades sede: San Juan, Puerto Rico (Grupo A); Houston, TX (Grupo B); Tokio, Japón (Grupo C); Miami, FL (Grupo D).
  • En la ronda de grupos cada equipo se enfrenta una vez a cada uno de sus rivales, para un total de cuatro juegos.
  • Al terminar la ronda, los dos equipos de mejor récord o actuación (en casos de empates se definen los dos mejores por otros criterios) adelantan a la siguiente ronda, la de cuartos de final.
  • En cuartos de final cruzarán los dos equipos que adelanten del Grupo A, con los dos del Grupo B, y jugarán en Houston. Y los dos mejores del Grupo C de Tokio viajarán a Miami a enfrentar los dos mejores del Grupo D.
  • Desde cuartos de final en adelante se juega un partido de muerte súbita por ronda. Es decir, el que gana adelanta, y el que pierde se elimina.
  • El cruce de cuartos de final será entre el primero de un grupo contra el segundo del otro grupo.
  • En la ronda de los mejores cuatro aplica la misma secuencia, ya que los ganadores de los dos partidos de cuartos de final de los Grupos A y B, se cruzarán en la semifinal 1, y los ganadores de los cuartos de final de los Grupos C y D, chocan en la semifinal 2.
  • El 17 de marzo se juega la final por el campeonato entre los dos ganadores de semifinales.
Clásico Mundial de Béisbol
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
