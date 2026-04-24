Puerto Rico enfrenta un serio reto: solo siete elegibles para el Mundial 3x3

Los jugadores que representarán a Puerto Rico dentro de poco más de un mes en el Mundial 3x3 de la Federación Internacional de Baloncesto en Polonia no han sido seleccionados aún, pero siete canasteros son los elegibles para conformar la plantilla de acuerdo a las nuevas regulaciones de la FIBA.

Y seis de esos canasteros están activos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), por lo que el Equipo Nacional 3x3 necesitará que los equipos cedan a esos jugadores cuando menos con las 72 horas de antelación que estipula por reglamento la misma FIBA para sus torneos internacionales.

Antonio Ralat, Ángel Matías, Luis Cuascut, Leandro Allende, Bryan González, Nathanael Butler y Mike Bruzewicz son los siete canasteros elegibles, dijo a El Nuevo Día el director del programa nacional de esta modalidad, Oscar Hourruitiner.

De esos, solo Butler no está activo en el BSN esta temporada.

Ralat, en su caso, luce en su mejor momento en el BSN, a donde regresó tras una ausencia de algunos años mientras se dedicó por completo a la modalidad 3x3. El pasado 12 de abril tuvo un partido de ocho triples en 11 intentos (73% de efectividad), incluyendo uno al sonido de la chicharra final para darle el triunfo 117-114 a los Santeros de Aguada en doble tiempo extra sobre los Piratas de Quebradillas.

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Ralat está promediando 12.7 puntos, incluyendo 3.1 triples por juego.

Hourruitiner explicó que una nueva regla de la FIBA exige que para que un canastero sea elegible a participar en eventos como el Mundial, debe haber jugado antes en un mínimo de otros dos torneos mayores del circuito mundial 3x3, en una ventana de dos años hasta el momento del certamen. Esa ventana, para este ciclo, se vence a inicios de mayo.

Es por eso que al momento Puerto Rico no tiene una base más amplia de elegibles al Mundial de Varsovia, a pesar de que la cantidad de canasteros que en algún momento han jugado 3x3 es mayor. Jugadores como Tjader Fernández, Josué Erazo, Luis “Pelaco” Hernández, Gilberto Clavell y Willie Rodríguez, entre otros, han figurado en algunos torneos de esta modalidad, pero no han estado activos recientemente en los eventos mayores, aunque sí pueden haber jugado en algunos de menor relieve.

Hourruitiner dijo que auscultará a partir de agosto de este año, luego de concluido el torneo del BSN, si hay algún otro canastero interesado en entrar al programa. Recordó que otros como Gaby Belardo y Jorge Matos también han aparecido en algunos torneos de 3x3.

Puerto Rico ha sido medallista de oro, entre sus múltiples preseas, a nivel centroamericano y panamericano, incluyendo en el torneo continental de la FIBA, el Americup. (Juan Luis Martínez Pérez)

“En 3x3 las reglas de elegibilidad son bien específicas. Ahora mismo nosotros solamente tenemos siete jugadores elegibles para jugar en el Equipo Nacional 3x3”, dijo Hourruitiner a El Nuevo Día, explicando la razón de las reglas de FIBA.

“Recuerda que esto es un negocio para FIBA. Ellos tienen dos cosas, los equipos nacionales, que son los torneos como el Mundial, el AmeriCup, el EuroCup, ¿verdad? Y tienen la liga, que es el circuito profesional, el ‘World Tour’. ¿Y qué pasa? Ellos obligan, que para que puedas usar un jugador en el Equipo Nacional, tiene que haber jugado mínimo dos eventos mayores del ‘pro circuit’. Si USA Basketball quiere que LeBron James juegue 3x3 en las Olimpiadas, tiene que jugar en los Challenger, en el World Tour, con el equipo de Miami, o el de Phoenix, o el de Princeton, que están activos en el World Tour”.

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Puerto Rico entrará al Mundial de Varsovia como el decimotercer clasificado entre los 20 países que tomarán parte en el torneo. El Mundial de la FIBA de 3x3 es anual, a diferencia del básquet tradicional de cancha completa que es cada cuatro años, y cuya próxima edición será en 2027 en Catar.

En días recientes se anunciaron los últimos países clasificados para completar la cuota de 20 selecciones, y ya la FIBA realizó también el sorteo para definir los cuatro grupos de cinco equipos cada uno.

Los boricuas jugarán en el Grupo D junto con dos de los mejores cinco del mundo: Lituania (4) y Francia (5). Los otros rivales serán Bélgica (12) y Brasil (19).

A juicio de Hourruitiner, a pesar de que el núcleo de jugadores disponibles sea reducido, tiene un beneficio que siga siendo el mismo de eventos pasados en años recientes. La ventaja, a diferencia del Equipo Nacional de básquet tradicional que varía de un torneo a otro, es que según Hourruitiner no le toma mucho tiempo a los integrantes acoplarse al sistema de juego del dirigente Pedro González.

Hourruitiner reconoció que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) y su presidente Yum Ramos tienen buena comunicación con el BSN por lo que no le extrañaría que como en ocasiones anteriores, los jugadores puedan estar disponibles para la Selección 3x3 incluso antes del periodo de 72 horas que dispone FIBA. En el peor escenario, según el director del programa nacional, esas 72 horas les permitirían cumplir con el viaje, aunque unos días adicionales les vendrían bien para volar con más antelación y tener tiempo para descansar y recuperar de la travesía.

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“Matías es elegible, aunque no ha jugado hace tiempo, porque jugó en Macao en 2024 y en otros eventos. Pero ya en 2027, si no juega este año (2026), será inelegible”, explicó como ejemplo Hourruitiner, sobre el efecto que puede tener la regla de la FIBA.

Ángel Matías (derecha) en un partido ante Brasil. (Suministrada / FIBA)

El formato del Mundial consta de una primera ronda o fase de grupos de cuatro partidos, uno contra cada rival. La final de esa fase se eliminan los dos de peor récord. El mejor adelanta directo a cuartos de final, que son los mejores ocho de todo el certamen. El segundo y tercero de cada grupo, juegan cruzados contra el segundo y tercero de otro grupo. Los ganadores de esos encuentros, entonces completan el cuadro de cuartos de final.

A partir de esa ronda se juegan partidos a muerte súbita.

El pasado año en Mongolia, Puerto Rico concluyó sexto tras llegar hasta cuartos de final. En su último partido perdió contra el número uno del mundo, Serbia, por apenas un punto, 20-19.

Ralat, Allende, Cuascut y Butler fueron los integrantes de ese equipo.

España, Suiza y Serbia, en ese orden, fueron los que subieron al podio. Puerto Rico fue el segundo mejor equipo de América, detrás de Estados Unidos, que concluyó quinto. El cuarto fue Alemania.

Los 20 países para el Mundial 2026

(Según su ranking en la FIBA)

Serbia Estados Unidos Países Bajos Lituania Francia Alemania Letonia Austria España Mongolia China Bélgica Puerto Rico Japón República Checa Polonia Nueva Zelanda Australia Brasil Madagascar

Rivales de Puerto Rico

(Grupo D)