Antonio Ralat encesta ocho triples y los Santeros prolongan la agonía de los Piratas

Antonio Ralat anotó 31 puntos, de los cuales ocho fueron triples, y los Santeros de Aguada vencieron el domingo, en doble tiempo extra, 117-114 a los Piratas de Quebradillas.

Con el triunfo, los Santeros mejoraron su récord a 5-2 y se colocan en el tercer lugar de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN). En cambio, los Piratas cayeron a 0-7.

A Ralat lo siguieron John Brown III, con 20 puntos y 14 rebotes, mientras que Rigoberto Mendoza aportó 17 unidades, 13 asistencias y nueve rebotes.

En la derrota, Emmanuel Mudiay logró 31 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias por los Piratas.

Por otro lado, en Manatí, los Osos derrotaron 105-94 a los Leones de Ponce.

Tyler Davis y Chris Ortiz lideraron la ofensiva local con 21 y 20 tantos, respectivamente, mientras que el importado Ryan Arcidiacono encestó 18 unidades con nueve asistencias.

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Manatí colocó su foja en 4-4, mientras que Ponce cayó a 3-6 en la temporada 2026.

Por los Leones, Isaiah Hicks fue el mejor con 19 puntos y cinco rebotes. Jordan Murphy añadió 16 puntos, mientras que Johned Walker atinó 15.

La jornada del lunes incluye tres partidos:

Santurce en Arecibo, 8:00 p.m.

Caguas en Gurabo (Mets), 8:00 p.m.