Antonio Ralat encesta ocho triples y los Santeros prolongan la agonía de los Piratas
Aguada superó a Quebradillas en doble tiempo extra, en una jornada en la que Manatí también derrotó a Ponce
13 de abril de 2026 - 9:27 AM
13 de abril de 2026 - 9:27 AM
Antonio Ralat anotó 31 puntos, de los cuales ocho fueron triples, y los Santeros de Aguada vencieron el domingo, en doble tiempo extra, 117-114 a los Piratas de Quebradillas.
Con el triunfo, los Santeros mejoraron su récord a 5-2 y se colocan en el tercer lugar de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN). En cambio, los Piratas cayeron a 0-7.
A Ralat lo siguieron John Brown III, con 20 puntos y 14 rebotes, mientras que Rigoberto Mendoza aportó 17 unidades, 13 asistencias y nueve rebotes.
En la derrota, Emmanuel Mudiay logró 31 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias por los Piratas.
#BSNPR | BUZZER-BEATER de Antonio Ralat para dejar pegados a los Piratas en la Guarida. pic.twitter.com/ZZ1AUYEIMn— La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) April 13, 2026
Por otro lado, en Manatí, los Osos derrotaron 105-94 a los Leones de Ponce.
Tyler Davis y Chris Ortiz lideraron la ofensiva local con 21 y 20 tantos, respectivamente, mientras que el importado Ryan Arcidiacono encestó 18 unidades con nueve asistencias.
Manatí colocó su foja en 4-4, mientras que Ponce cayó a 3-6 en la temporada 2026.
Por los Leones, Isaiah Hicks fue el mejor con 19 puntos y cinco rebotes. Jordan Murphy añadió 16 puntos, mientras que Johned Walker atinó 15.
La jornada del lunes incluye tres partidos:
Santurce en Arecibo, 8:00 p.m.
Caguas en Gurabo (Mets), 8:00 p.m.
Mayagüez en Bayamón, 8:00 p.m.
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