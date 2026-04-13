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Antonio Ralat encesta ocho triples y los Santeros prolongan la agonía de los Piratas

Aguada superó a Quebradillas en doble tiempo extra, en una jornada en la que Manatí también derrotó a Ponce

13 de abril de 2026 - 9:27 AM

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Antonio Ralat terminó la noche con 31 puntos en la victoria de los Santeros de Aguada sobre los Piratas de Quebradillas. (Baloncesto Superior Nacional)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Antonio Ralat anotó 31 puntos, de los cuales ocho fueron triples, y los Santeros de Aguada vencieron el domingo, en doble tiempo extra, 117-114 a los Piratas de Quebradillas.

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Con el triunfo, los Santeros mejoraron su récord a 5-2 y se colocan en el tercer lugar de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN). En cambio, los Piratas cayeron a 0-7.

A Ralat lo siguieron John Brown III, con 20 puntos y 14 rebotes, mientras que Rigoberto Mendoza aportó 17 unidades, 13 asistencias y nueve rebotes.

En la derrota, Emmanuel Mudiay logró 31 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias por los Piratas.

Por otro lado, en Manatí, los Osos derrotaron 105-94 a los Leones de Ponce.

Tyler Davis y Chris Ortiz lideraron la ofensiva local con 21 y 20 tantos, respectivamente, mientras que el importado Ryan Arcidiacono encestó 18 unidades con nueve asistencias.

Manatí colocó su foja en 4-4, mientras que Ponce cayó a 3-6 en la temporada 2026.

Por los Leones, Isaiah Hicks fue el mejor con 19 puntos y cinco rebotes. Jordan Murphy añadió 16 puntos, mientras que Johned Walker atinó 15.

La jornada del lunes incluye tres partidos:

Santurce en Arecibo, 8:00 p.m.

Caguas en Gurabo (Mets), 8:00 p.m.

Mayagüez en Bayamón, 8:00 p.m.

Tags
BSNBaloncestoSanteros de AguadaPiratas de Quebradillas
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