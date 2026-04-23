Fallece Eliseo Rodríguez, un referente de la receptoría boricua en las Grandes Ligas

Eliseo Rodríguez, el primer receptor puertorriqueño en la historia de Grandes Ligas que fue escogido para un Juego de Estrellas, y un referente de su posición para los jugadores del patio, falleció el miércoles, confirmó su hijo mayor, Eliseo Jr.

Su amigo dentro y fuera del terreno, el veterano dirigente Mako Oliveras, fue el primero en informar a El Nuevo Día.

Eliseo, que jugó para cinco organizaciones de las Mayores, tenía 79 años.

El pasado año, un panel de entendidos del béisbol lo escogió como el noveno en el escalafón de los 10 mejores receptores de todos los tiempos, como parte de la serie “Reyes de la Receptoría”, de El Nuevo Día.

“Él estaba un poquito malo de salud, por el azúcar y el corazón. Se nos fue anoche a las 8:30. Estaba en el hospital unos días”, informó Rodríguez, único hijo varón.

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A Eliseo le sobreviven también su hija Michelly Rodríguez y su esposa, así como cuatro nietos.

“Yo llamé rapido a Mako Oliveras, que es como mi tío, porque tengo los mismos pensamientos de él... entiendo que papi hizo mucho por el deporte en Puerto Rico y en Estados Unidos”, agregó coincidiendo con Oliveras en el sentido de que el pueblo de Puerto Rico y la afición del béisbol debían saber la noticia, y rendirle tributo.

1 / 10 | Reyes de la Receptoría: Eliseo Rodríguez, una estrella que abrió puertas a los catchers boricuas. Eliseo Rodríguez debutó en las Grandes Ligas a los 22 años. - gary williams 1 / 10 Reyes de la Receptoría: Eliseo Rodríguez, una estrella que abrió puertas a los catchers boricuas Eliseo Rodríguez debutó en las Grandes Ligas a los 22 años. gary williams Compartir

Al parecer la familia no tiene planes de realizar servicios fúnebres.

El fajardeño brilló por su defensa, potente brazo y su habilidad para llevar los pitcheos, en una época en que eran escasos los catchers ofensivos.

Debutó en las Grandes Ligas en 1968 con los Yankees de Nueva York y duró nueve temporadas, jugando también para los Royals, los Brewers, los Angels y los Dodgers.

Totalizó 775 juegos y bateó .245 con 16 jonrones y 203 remolcadas. En 1974 con los Angels, acumuló 140 partidos con promedio de .253.

Sus dos selecciones para Juegos de Estrellas, en 1969 y 1972, dan testimonio como uno de los mejores de su era, aunque no participaría en ninguno por decisión del dirigente.

A su haber tiene haber sido compañero de batería del legendario lanzador del Salón de la Fama, Nolan Ryan, cuando le recibió en 1975 el cuarto de sus siete juegos sin hits, máximo en la historia para cualquier pitcher.