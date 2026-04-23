Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Fallece Eliseo Rodríguez, un referente de la receptoría boricua en las Grandes Ligas

Fue el primer catcher puertorriqueño en ser escogido para un Juego de Estrellas

23 de abril de 2026 - 5:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eliseo Rodríguez Debutó en las Grandes Ligas en 1968 con los Yankees de Nueva York y duró nueve temporadas. (El Nuevo Día)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

Eliseo Rodríguez, el primer receptor puertorriqueño en la historia de Grandes Ligas que fue escogido para un Juego de Estrellas, y un referente de su posición para los jugadores del patio, falleció el miércoles, confirmó su hijo mayor, Eliseo Jr.

RELACIONADAS

Su amigo dentro y fuera del terreno, el veterano dirigente Mako Oliveras, fue el primero en informar a El Nuevo Día.

Eliseo, que jugó para cinco organizaciones de las Mayores, tenía 79 años.

El pasado año, un panel de entendidos del béisbol lo escogió como el noveno en el escalafón de los 10 mejores receptores de todos los tiempos, como parte de la serie “Reyes de la Receptoría”, de El Nuevo Día.

“Él estaba un poquito malo de salud, por el azúcar y el corazón. Se nos fue anoche a las 8:30. Estaba en el hospital unos días”, informó Rodríguez, único hijo varón.

A Eliseo le sobreviven también su hija Michelly Rodríguez y su esposa, así como cuatro nietos.

“Yo llamé rapido a Mako Oliveras, que es como mi tío, porque tengo los mismos pensamientos de él... entiendo que papi hizo mucho por el deporte en Puerto Rico y en Estados Unidos”, agregó coincidiendo con Oliveras en el sentido de que el pueblo de Puerto Rico y la afición del béisbol debían saber la noticia, y rendirle tributo.

Eliseo Rodríguez debutó en las Grandes Ligas a los 22 años.Pero cuando Eliseo llegó a las Mayores en 1968, ya acumulaba cuatro campañas como profesional en la liga invernal boricua.Eliseo Rodríguez junto a Nolan Ryan (centro) luego de recibirle un juego sin hits en 1975.
1 / 10 | Reyes de la Receptoría: Eliseo Rodríguez, una estrella que abrió puertas a los catchers boricuas. Eliseo Rodríguez debutó en las Grandes Ligas a los 22 años. - gary williams

Al parecer la familia no tiene planes de realizar servicios fúnebres.

El fajardeño brilló por su defensa, potente brazo y su habilidad para llevar los pitcheos, en una época en que eran escasos los catchers ofensivos.

Debutó en las Grandes Ligas en 1968 con los Yankees de Nueva York y duró nueve temporadas, jugando también para los Royals, los Brewers, los Angels y los Dodgers.

Totalizó 775 juegos y bateó .245 con 16 jonrones y 203 remolcadas. En 1974 con los Angels, acumuló 140 partidos con promedio de .253.

Sus dos selecciones para Juegos de Estrellas, en 1969 y 1972, dan testimonio como uno de los mejores de su era, aunque no participaría en ninguno por decisión del dirigente.

A su haber tiene haber sido compañero de batería del legendario lanzador del Salón de la Fama, Nolan Ryan, cuando le recibió en 1975 el cuarto de sus siete juegos sin hits, máximo en la historia para cualquier pitcher.

Eliseo fue un fuera de liga. Fue un jugador inteligente y bien fajón. Fue mi amigo y compadre. Muy lamentable su muerte”, dijo Oliveras, por su lado.

Tags
Reyes de la Receptoría
ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: