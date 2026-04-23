El coameño José Espada es subido de nuevo a Grandes Ligas por los Orioles

El lanzador derecho José Espada, parte del cuerpo monticular de Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, fue reclamado desde la filial Triple A de los Orioles de Baltimore el miércoles, un nuevo ascenso a Grandes Ligas para el coameño de 29 años.

Espada, que debutó en Grandes Ligas al final de la temporada 2023 con los Padres de San Diego, ya había tenido una aparición arriba con los propios Orioles en 2025, el 20 de septiembre, cuando tiró tres entradas en relevo y ponchó a cuatro, permitiendo un solo hit contra los Yankees de Nueva York.

Los Orioles colocaron al cerrador Ryan Helsley en la lista de licencia familiar antes del partido del miércoles contra los Royals de Kansas City según reportes del equipo.

Helsley, quien fue el lanzador perdedor en el partido del martes por la noche, tiene un récord de 0-2 con una efectividad de 2.79 y seis salvamentos en 11 juegos.

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Espada, quien fue llamado desde la filial de Norfolk, tenía marca de 1-0 con una efectividad de 5.40 y un salvamento en ocho juegos y 10 entradas con los Tides. Además tuvo un ‘hold’.