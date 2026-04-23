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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El coameño José Espada es subido de nuevo a Grandes Ligas por los Orioles

El lanzador que había debutado en las Mayores en 2023 con San Diego, ya tuvo una aparición con Baltimore en 2025

23 de abril de 2026 - 9:39 AM

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José Espada ya tuvo una salida en Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore en 2025, y una en su debut en las Mayores en 2023 con los Padres de San Diego. (The Associated Press)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

El lanzador derecho José Espada, parte del cuerpo monticular de Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, fue reclamado desde la filial Triple A de los Orioles de Baltimore el miércoles, un nuevo ascenso a Grandes Ligas para el coameño de 29 años.

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Espada, que debutó en Grandes Ligas al final de la temporada 2023 con los Padres de San Diego, ya había tenido una aparición arriba con los propios Orioles en 2025, el 20 de septiembre, cuando tiró tres entradas en relevo y ponchó a cuatro, permitiendo un solo hit contra los Yankees de Nueva York.

Los Orioles colocaron al cerrador Ryan Helsley en la lista de licencia familiar antes del partido del miércoles contra los Royals de Kansas City según reportes del equipo.

Helsley, quien fue el lanzador perdedor en el partido del martes por la noche, tiene un récord de 0-2 con una efectividad de 2.79 y seis salvamentos en 11 juegos.

Espada, quien fue llamado desde la filial de Norfolk, tenía marca de 1-0 con una efectividad de 5.40 y un salvamento en ocho juegos y 10 entradas con los Tides. Además tuvo un ‘hold’.

Espada fue la primera selección de Puerto Rico desde escuela superior en el sorteo de novatos de 2015, cuando los Blue Jays de Toronto lo escogieron en la quinta ronda.

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Boricuas en Grandes LigasOrioles de Baltimore
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Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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